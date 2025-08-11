Vietlott 12/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/8/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 12/8. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 12/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 12/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 12/8 - Xổ số Power 6/55 12/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/8/2025 - Vietlott Power 6/55 12/8

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

- Vietlott 9/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 9/8/2025

- Vietlott 7/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 7/8/2025

- Vietlott 5/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 5/8/2025

- Vietlott 2/8, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 2/8/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

– Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn hấp dẫn của Vietlott, nổi bật với luật chơi đơn giản và cơ hội trúng Jackpot trị giá hàng chục tỷ đồng.

– Lịch quay số diễn ra vào 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, được thực hiện dưới sự giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo tính minh bạch, khách quan.

– Trong trường hợp có thay đổi về lịch quay thưởng, Vietlott sẽ thông báo kịp thời qua các kênh chính thức như website, ứng dụng di động hoặc hệ thống đại lý, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt thông tin.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

– Vé số Power 6/55 hợp lệ để lĩnh thưởng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời gian này, vé trúng sẽ mất giá trị và không được chi trả.

– Người may mắn trúng giải cần mang vé nguyên trạng đến các điểm bán hàng hoặc đại lý ủy quyền của Vietlott để tiến hành thủ tục nhận thưởng. Vé phải rõ ràng, không rách, không bị tẩy xóa hay sửa đổi.

– Để đảm bảo chính xác, người chơi nên đối chiếu kết quả và thực hiện nhận thưởng sau ít nhất 1 giờ kể từ khi Vietlott công bố chính thức, giúp hạn chế sai sót và đảm bảo thông tin đã được xác nhận đầy đủ.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

– Khi người trúng thưởng Power 6/55 hoàn tất và nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý được ủy quyền sẽ tiến hành trả thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc. Hình thức thanh toán có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy theo yêu cầu của người nhận và quy định áp dụng.

– Nếu phát sinh tranh chấp về quyền sở hữu vé hoặc có dấu hiệu gian lận, quá trình chi trả sẽ tạm dừng. Vietlott sẽ chờ kết quả xử lý từ cơ quan chức năng trước khi tiếp tục, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người trúng thưởng.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

Để giành được giải Jackpot 1 của Power 6/55, người chơi cần sở hữu tấm vé có 6 con số trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay thưởng. Giá trị khởi điểm của giải này là 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục cộng dồn qua các kỳ cho đến khi tìm ra người trúng.

Giải Jackpot 2 được trao cho vé trúng 5 số bất kỳ cộng thêm số đặc biệt. Giải thưởng bắt đầu từ 3 tỷ đồng và cũng tích lũy dần qua các kỳ quay nếu chưa có người chiến thắng.

Ngoài ra, Power 6/55 còn có nhiều giải phụ hấp dẫn:

- Trúng 5 số: Giải Nhất trị giá 40 triệu đồng

- Trúng 4 số: Giải Nhì trị giá 500.000 đồng

- Trúng 3 số: Giải Ba trị giá 50.000 đồng

Một số lưu ý quan trọng:

- Mỗi dãy số dự thưởng có giá 10.000 đồng

- Nếu trúng nhiều giải cùng lúc, người chơi chỉ nhận giải có giá trị cao nhất

- Khi có nhiều vé trúng Jackpot, giá trị giải thưởng sẽ được chia đều theo số lượng vé hợp lệ.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 12/8/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.