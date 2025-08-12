Vietlott 13/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/8/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 13/8. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 13/8/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 13/8/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 13/8 - Xổ số Mega 6/45 13/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/8/2025 - Vietlott Mega 6/45 13/8

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 13/8/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 10/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/8/2025

- Vietlott 8/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/8/2025

- Vietlott 6/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 6/8/2025

- Vietlott 3/8, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 3/8/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Vietlott tổ chức quay số mở thưởng Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, tạo điều kiện để người chơi dễ dàng theo dõi và tham gia thường xuyên.

– Trong trường hợp thay đổi lịch quay, thông báo sẽ được Vietlott gửi đến trước ít nhất 5 ngày qua website, ứng dụng chính thức hoặc mạng lưới đại lý toàn quốc.

– Với lịch quay ổn định, quy trình công khai và ứng dụng công nghệ hiện đại, Mega 6/45 đem lại cho người chơi trải nghiệm an toàn, thuận tiện và phù hợp với nhịp sống bận rộn.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Vé Mega 6/45 hợp lệ phải được phát hành qua hệ thống Vietlott và có dãy số trùng khớp chính xác với kết quả của kỳ quay số tương ứng.

– Người tham gia cần hoàn tất giao dịch mua vé ít nhất 15 phút trước thời điểm quay thưởng; vé mua sau mốc này sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

– Vé trúng thưởng chỉ có giá trị nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Hết hạn, vé sẽ không còn hiệu lực và không được chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Với các giải thưởng Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể đến trực tiếp điểm bán hoặc đại lý ủy quyền của Vietlott để nhận tiền một cách nhanh chóng và thuận tiện.

– Đối với giải trị giá từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến văn phòng hoặc chi nhánh Vietlott để tiến hành xác minh và hoàn thiện thủ tục nhận thưởng theo đúng quy định.

– Vietlott đảm bảo mọi quy trình trao thưởng diễn ra minh bạch, đúng pháp luật và bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người tham gia Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không nằm trong nhóm đối tượng bị cấm chơi theo quy định pháp luật về trò chơi có thưởng.

– Vietlott chỉ thanh toán giải thưởng bằng đồng Việt Nam (VND), không chấp nhận ngoại tệ để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

– Khi mua vé online qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để bảo đảm quyền nhận thưởng và được hỗ trợ nhanh chóng khi cần thiết.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 13/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.