Vietlott 8/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/1/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 8/1. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 8/1/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 8/1/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 8/1 - Xổ số Power 6/55 8/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/1/2026 - Vietlott Power 6/55 8/1

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/1/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 6/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/1/2026

Vietlott 6/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 6/1/2026

- Vietlott 3/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 3/1/2026

Vietlott 3/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 3/1/2026

- Vietlott 1/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 1/1/2026

Vietlott 1/1, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 1/1/2026

- Vietlott 30/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/12/2025

Vietlott 30/12, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/12/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, thu hút người chơi nhờ luật chơi dễ hiểu và giá trị Jackpot có thể tăng lên đến hàng chục tỷ đồng.

- Hoạt động quay số Power 6/55 diễn ra vào 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần, được tổ chức công khai và giám sát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính minh bạch.

- Nếu có điều chỉnh về lịch quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo sớm trên website, ứng dụng chính thức và tại hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc để người chơi nắm bắt kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ có hiệu lực nhận giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả quay số. Sau mốc thời gian này, vé sẽ hết giá trị lĩnh thưởng.

- Khi đi nhận giải, người trúng cần bảo quản vé còn nguyên trạng, không rách nát, nhàu nát hay chỉnh sửa thông tin, và có thể đến các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền để hoàn tất thủ tục.

- Để việc đối chiếu kết quả diễn ra chính xác, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi buổi quay số kết thúc rồi mới kiểm tra vé và tiến hành nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể làm thủ tục nhận giải tại trụ sở chính, các chi nhánh Vietlott hoặc những điểm bán vé được ủy quyền. Sau khi vé trúng được xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng tối đa 5 ngày làm việc.

- Nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần thời gian xác minh vé, Vietlott có thể tạm dừng việc thanh toán. Việc chi trả chỉ tiến hành khi đã có kết luận chính thức, nhằm bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi cho người tham gia.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 được trao cho vé trùng khớp toàn bộ 6 số với kết quả quay, có giá trị khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tăng nếu chưa tìm được người trúng thưởng.

- Jackpot 2 áp dụng cho vé trùng 5 số chính kèm 1 số đặc biệt, mức thưởng tối thiểu 3 tỷ đồng và cũng được cộng dồn qua các kỳ quay.

- Bên cạnh hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có hệ thống giải phụ gồm: 40 triệu đồng cho vé trùng 5 số, 500.000 đồng khi trùng 4 số và 50.000 đồng cho vé trùng 3 số.

- Mỗi vé Power 6/55 có giá 10.000 đồng. Nếu một vé cùng lúc trúng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận giải có giá trị cao nhất; trường hợp có nhiều vé cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 8/1/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.