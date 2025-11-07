Vietlott 7/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/11/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 7/11. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 7/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 7/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 7/110 - Xổ số Mega 6/45 7/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/11/2025 - Vietlott Mega 6/45 7/11

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 7/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott Mega 6/45 tiến hành quay số mở thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, giúp người chơi tiện theo dõi và cập nhật kết quả kịp thời.

- Trong trường hợp có thay đổi lịch quay thưởng, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày thông qua website chính thức, ứng dụng Vietlott hoặc các điểm bán hàng để người chơi dễ dàng nắm bắt.

- Nhờ hệ thống quay số tự động tiên tiến và quy trình giám sát nghiêm ngặt, mỗi kỳ quay của Mega 6/45 luôn được đảm bảo công khai, minh bạch và chính xác tuyệt đối, mang đến niềm tin và sự an tâm cho tất cả người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Để được nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần tuân thủ một số quy định quan trọng sau:

- Vé số hợp lệ: Chỉ những vé do Vietlott phát hành chính thức và có dãy số trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay thưởng mới đủ điều kiện nhận giải.

- Thời gian mua vé: Người chơi phải mua vé trước giờ quay ít nhất 15 phút. Nếu mua sau thời điểm này, vé sẽ được tính cho kỳ quay tiếp theo.

- Thời hạn nhận thưởng: Người trúng giải có 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả để làm thủ tục nhận thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ hết giá trị và không được xử lý trả thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Đối với các giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể nhận thưởng trực tiếp tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott, giúp quá trình nhận giải nhanh chóng và thuận tiện.

- Với giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trụ sở chính hoặc chi nhánh của Vietlott để làm thủ tục nhận giải. Tại đây, quy trình được thực hiện nghiêm ngặt và bảo mật tuyệt đối, đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người trúng thưởng.

- Vietlott cam kết chi trả minh bạch, đúng quy định và đúng thời hạn, mang lại sự tin tưởng và an tâm tuyệt đối cho mọi khách hàng tham gia.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm tham gia.

- Tất cả các giải thưởng được chi trả bằng tiền Việt Nam (VND), thực hiện đúng theo các quy định tài chính hiện hành của Nhà nước.

- Khi mua vé trực tuyến qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi hợp pháp khi trúng thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 7/11/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.