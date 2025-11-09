Vietlott 9/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/11/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 9/11. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 9/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 9/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 9/110 - Xổ số Mega 6/45 9/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 9/11/2025 - Vietlott Mega 6/45 9/11

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 9/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 7/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 7/11/2025

Vietlott 7/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 7/11/2025

- Vietlott 5/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/11/2025

Vietlott 5/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/11/2025

- Vietlott 2/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 2/11/2025

Vietlott 2/11, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 2/11/2025

- Vietlott 31/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/10/2025

Vietlott 31/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/10/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott Mega 6/45 được quay thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả nhanh chóng và chính xác.

- Nếu có thay đổi về thời gian quay, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày qua website, ứng dụng hoặc tại các điểm bán chính thức để người chơi chủ động cập nhật.

- Với công nghệ quay số tự động hiện đại và quy trình kiểm định nghiêm ngặt, mỗi kỳ quay của Mega 6/45 đều được thực hiện minh bạch, công bằng và chuẩn xác, mang lại sự tin tưởng tuyệt đối cho người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Để đủ điều kiện nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý các quy định sau:

- Vé trúng hợp lệ: Chỉ chấp nhận vé do Vietlott phát hành, có dãy số khớp hoàn toàn với kết quả quay số chính thức.

- Thời gian mua vé: Vé phải được mua ít nhất 15 phút trước khi quay thưởng; các vé mua sau thời điểm này sẽ được tính cho kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng có 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả để đến nhận giải. Quá thời hạn trên, vé sẽ mất hiệu lực và không được giải quyết khiếu nại.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người chơi có thể dễ dàng nhận thưởng ngay tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott trên toàn quốc. Cách thức này giúp tiết kiệm thời gian và mang lại sự tiện lợi tối đa cho người trúng giải.

- Đối với những giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trực tiếp trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất thủ tục nhận thưởng. Quy trình được tổ chức cẩn trọng, bảo mật tuyệt đối nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi cho khách hàng.

- Vietlott luôn tuân thủ quy định pháp luật, chi trả đầy đủ và đúng hạn, thể hiện cam kết minh bạch và uy tín, mang đến sự tin cậy và yên tâm cho tất cả người tham gia.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không nằm trong nhóm đối tượng bị pháp luật cấm tham gia các hoạt động dự thưởng.

- Giải thưởng của Vietlott được thanh toán bằng tiền Việt Nam (VND) và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính hiện hành do Nhà nước ban hành.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền lợi được bảo vệ và việc nhận thưởng diễn ra thuận lợi khi trúng giải.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 9/11/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.