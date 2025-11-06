Vietlott 6/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/11/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 6/11. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 6/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 6/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 6/11 - Xổ số Power 6/55 6/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/11/2025 - Vietlott Power 6/55 6/11

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 6/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 4/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/11/2025

Vietlott 4/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/11/2025

- Vietlott 1/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 1/11/2025

Vietlott 1/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 1/11/2025

- Vietlott 30/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/10/2025

Vietlott 30/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/10/2025

- Vietlott 28/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/10/2025

Vietlott 28/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 28/10/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là sản phẩm xổ số tự chọn nổi bật của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi nhờ luật chơi đơn giản và giải Jackpot khủng, có thể lên đến hàng chục tỷ đồng, mở ra cơ hội thay đổi cuộc sống cho người tham gia.

- Quay số mở thưởng Power 6/55 diễn ra vào 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, với quy trình minh bạch, được giám sát chặt chẽ bởi cơ quan chức năng nhằm đảm bảo công bằng và chính xác tuyệt đối.

- Trong trường hợp lịch quay thưởng thay đổi, Vietlott sẽ thông báo kịp thời qua website, ứng dụng chính thức và các điểm bán hàng ủy quyền, giúp người chơi luôn nắm bắt đầy đủ thông tin và không bỏ lỡ cơ hội dự thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người chơi Power 6/55 cần chú ý rằng thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé trúng sẽ mất hiệu lực và không được giải quyết khiếu nại.

- Vé số hợp lệ phải nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa, giữ đúng hình dạng ban đầu. Người trúng có thể nhận thưởng tại đại lý ủy quyền hoặc các điểm bán Vietlott trên toàn quốc.

- Để đối chiếu kết quả chính xác, nên chờ khoảng 1 giờ sau khi quay số kết thúc trước khi kiểm tra vé và tiến hành thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi vé trúng thưởng được xác minh hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ thực hiện chi trả giải thưởng trong vòng 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng.

- Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp hoặc nghi ngờ gian lận, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1: Dành cho vé trúng đủ 6 số, bắt đầu từ 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn qua các kỳ cho đến khi có người trúng.

- Jackpot 2: Dành cho vé trúng 5 số chính + 1 số đặc biệt, trị giá tối thiểu 3 tỷ đồng, cũng được tích lũy tương tự Jackpot 1.

- Các giải phụ: Vé trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng, và 3 số nhận 50.000 đồng.

Mỗi vé có giá 10.000 đồng. Trong trường hợp trúng nhiều giải, người chơi sẽ nhận giải có giá trị cao nhất. Nếu nhiều người cùng trúng Jackpot, giải thưởng sẽ được chia đều theo quy định.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 6/11/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.