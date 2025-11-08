Vietlott 8/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/11/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 8/11. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 8/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 8/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 8/11 - Xổ số Power 6/55 8/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/11/2025 - Vietlott Power 6/55 8/11

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 4/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 4/11/2025

- Vietlott 1/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 1/11/2025

- Vietlott 30/10, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 30/10/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại xổ số tự chọn nổi bật của Vietlott, thu hút đông đảo người chơi nhờ luật chơi đơn giản và giải Jackpot hấp dẫn có thể lên tới hàng chục tỷ đồng, mang lại cơ hội thay đổi cuộc sống cho người tham gia.

- Quay số mở thưởng Power 6/55 diễn ra vào 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, với quy trình minh bạch và giám sát chặt chẽ bởi cơ quan chức năng, đảm bảo kết quả công bằng và chính xác.

- Nếu có sự thay đổi lịch quay thưởng, Vietlott sẽ thông báo kịp thời trên website, ứng dụng chính thức và các điểm bán vé ủy quyền, giúp người chơi luôn cập nhật thông tin đầy đủ và không bỏ lỡ cơ hội tham gia dự thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người chơi Power 6/55 cần lưu ý thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé trúng sẽ mất hiệu lực và không được giải quyết khiếu nại.

- Vé số hợp lệ phải còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa, giữ đúng hình dạng ban đầu. Người trúng có thể nhận thưởng tại đại lý ủy quyền hoặc các điểm bán Vietlott trên toàn quốc.

- Để đối chiếu kết quả chính xác, nên chờ khoảng 1 giờ sau khi quay số kết thúc trước khi kiểm tra vé và tiến hành thủ tục nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Khi vé trúng thưởng được xác nhận hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ thực hiện chi trả giải thưởng trong vòng 5 ngày làm việc, có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng.

- Trường hợp có khiếu nại, tranh chấp hoặc nghi ngờ gian lận, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận chính thức, đảm bảo minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1: Dành cho vé trúng đủ 6 số, khởi điểm từ 30 tỷ đồng và cộng dồn qua các kỳ cho đến khi có người trúng.

- Jackpot 2: Dành cho vé trúng 5 số chính + 1 số đặc biệt, trị giá tối thiểu 3 tỷ đồng, cũng được cộng dồn tương tự Jackpot 1.

- Các giải phụ: Vé trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng, và 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé có giá 10.000 đồng. Nếu trúng nhiều giải, người chơi chỉ nhận giải có giá trị cao nhất. Trong trường hợp nhiều người trúng Jackpot, giải thưởng sẽ được chia đều theo quy định.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 8/11/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.