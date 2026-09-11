Việt Nam tại BRICS: Từ tham gia đến góp phần định hình luật chơi

(VTC News) -

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trả lời phỏng vấn trước thềm chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 - 13/9.

- Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa của chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và những đóng góp của Việt Nam khi tham gia Hội nghị lần này với tư cách là Nước Đối tác của BRICS?

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026. Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng của Việt Nam trong năm 2026.

Hội nghị BRICS năm nay đánh dấu đúng 20 năm hình thành và phát triển của BRICS, từ một diễn đàn phối hợp chính sách về kinh tế, tài chính trở thành một cơ chế hợp tác đa phương có vai trò và ảnh hưởng ngày càng gia tăng, góp phần thúc đẩy hợp tác, tăng cường tiếng nói và đóng góp của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển trong các vấn đề toàn cầu.

Với vai trò của Việt Nam là Nước Đối tác của BRICS từ tháng 6/2025, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trước hết, chuyến công tác là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đặc biệt là chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VOV)

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, hợp tác quốc tế đứng trước nhiều yêu cầu mới, việc chúng ta tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS là cơ hội quan trọng để Việt Nam cùng các Nước thành viên và Nước đối tác của BRICS trao đổi, đối thoại, xác định những hướng đi, những giải pháp đối với các vấn đề lớn đặt ra trong quản trị khu vực và toàn cầu, nhất là các vấn đề về kinh tế, phát triển, gắn với lợi ích và ưu tiên của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển. Điều này giúp chúng ta tiếp tục triển khai chủ trương chuyển “từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi”; tiếp tục phát huy tiếng nói của Việt Nam trong tham gia xây dựng các khuôn khổ, quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, qua đó tiếp tục góp phần nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước.

Thứ hai, việc tham dự Hội nghị giúp chúng ta chủ động nắm bắt các xu thế phát triển và định hướng hợp tác lớn tại BRICS và các cơ chế đa phương, phục vụ triển khai hiệu quả chủ trương hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Chương trình nghị sự của BRICS mở rộng từ kinh tế, tài chính sang các lĩnh vực là những động lực mới cho phát triển như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, năng lượng… Việc tham gia, trao đổi tại Hội nghị giúp chúng ta nhận diện sâu sắc hơn những cơ hội và thách thức, tham khảo kinh nghiệm và định hướng hợp tác của các đối tác, có thêm cơ sở cho quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển, thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế ngày càng hiệu quả, sâu rộng và thực chất hơn.

Thứ ba, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ là dịp quan trọng để tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ, nước Chủ tịch BRICS năm 2026, cũng như với các Nước thành viên và Nước đối tác BRICS.

Ấn Độ đăng cai Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi. (Ảnh: Reuters)

Việt Nam có quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với tất cả các Nước thành viên và Nước Đối tác BRICS. Việc tham gia các hoạt động của BRICS tạo thêm không gian và động lực thúc đẩy hiệu quả hợp tác song phương, nhất là trong những lĩnh vực then chốt như quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng, hạ tầng và đổi mới sáng tạo…. Việc tham gia các hoạt động của BRICS giúp Việt Nam tiếp tục mở rộng không gian phát triển, đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng; tiếp cận các sáng kiến, xu hướng công nghệ mới; tranh thủ hiệu quả các nguồn lực về vốn, khoa học - công nghệ, tri thức và thị trường phục vụ phát triển đất nước.

Về những đóng góp của Việt Nam tại Hội nghị, có thể khẳng định, với tư cách Nước Đối tác, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, đóng góp ý tưởng, thúc đẩy các sáng kiến và hình thức hợp tác cụ thể, phù hợp với lợi ích, khả năng và điều kiện của Việt Nam.

TTNMH_11092026.jpg Chuyến công tác là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đặc biệt là chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng

Tại Phiên thảo luận về chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về nhiều vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu. Qua đó, khẳng định thông điệp Việt Nam mong muốn cùng các Nước thành viên và đối tác của BRICS cũng như cộng đồng quốc tế thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối và hợp tác phát triển, phát huy tiếng nói và vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, hướng tới một tương lai phát triển bao trùm, bền vững với những thành quả phát triển được chia sẻ rộng rãi cho mọi người dân.

- Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có các hoạt động song phương tại Ấn Độ. Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa và những kết quả kỳ vọng của các hoạt động này đối với quan hệ Việt Nam - Ấn Độ?

Ấn Độ đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trung tâm tăng trưởng và đổi mới sáng tạo quan trọng của thế giới, với thị trường hơn 1,4 tỷ dân, tiềm lực khoa học - công nghệ ngày càng lớn, vai trò, vị thế ngày càng gia tăng tại khu vực và trên thế giới. Đối với Việt Nam, Ấn Độ không chỉ là người bạn truyền thống, gắn bó lâu dài, đối tác tin cậy, mà còn là đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, có nhiều tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, quan hệ hai nước đang có những bước phát triển mạnh mẽ sau chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ tháng 5/2026, với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường với phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”.

Trong bối cảnh đó, các hoạt động song phương của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Ấn Độ dịp này có ý nghĩa rất quan trọng, vừa tiếp nối đà phát triển và duy trì trao đổi cấp cao, vừa cụ thể hóa những nhận thức chung, thỏa thuận và định hướng lớn mà Lãnh đạo cao nhất hai nước đã thống nhất, qua đó đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Với chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại Ấn Độ chỉ diễn ra chưa đầy hai ngày, bên cạnh các hoạt động đa phương, Thủ tướng Chính phủ sẽ có nhiều hoạt động quan trọng với Lãnh đạo và các đối tác Ấn Độ nhằm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tăng cường phối hợp chiến lược về các vấn đề song phương và các vấn đề khu vực,quốc tế cùng quan tâm.

Các cuộc trao đổi sẽ ưu tiên cao thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng nhằm đạt những kết quả thực chất, cụ thể trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Trong đó, đặc biệt là thúc đẩy thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030, tăng cường đầu tư, các dự án lớn, mang tính biểu tượng của các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, tạo đột phá trong triển khai hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo… là lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh rất lớn.

Mục tiêu đặt ra là hai nước không chỉ trao đổi nhiều hàng hóa hơn, thu hút nhiều đầu tư hơn, mà hướng tới cùng nghiên cứu, cùng phát triển công nghệ, cùng đào tạo nguồn nhân lực và cùng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới, tương xứng với chiều sâu của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Cấp cao hai nước cũng sẽ trao đổi, làm sâu sắc hơn các trụ cột hợp tác quan trọng khác, nhất là giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân, trong đó có nhiều nội dung cụ thể sẽ được thảo luận như tăng tần suất chuyến bay thẳng giữa hai nước, hợp tác phát triển du lịch hai chiều, du lịch tâm linh và công nghiệp văn hóa, nhất là công nghiệp điện ảnh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, giao lưu nhân dân…

Với nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị cao và sự hội tụ ngày càng mạnh mẽ về tầm nhìn, lợi ích và khát vọng phát triển, tôi tin tưởng chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ sẽ góp phần tạo thêm động lực để quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn, đúng với tinh thần “Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.