Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ 12-13/9.

Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) được thành lập chính thức nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước Brazil, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra bên lề Phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9/2006.

Năm 2010, với sự gia nhập của Nam Phi, Nhóm chính thức lấy tên gọi BRICS, chữ cái đầu tiên theo tên tiếng Anh của 5 nước thành viên sáng lập là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi. BRICS không có Ban thư ký riêng mà hoạt động theo cơ chế Chủ tịch luân phiên do 5 thành viên chủ chốt đảm nhiệm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VOV)

Trong giai đoạn 2024-2025, BRICS kết nạp thêm 6 thành viên mới gồm Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Indonesia và UAE; đồng thời thiết lập cơ chế Nước đối tác với 10 quốc gia gồm Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thái Lan, Uganda, Uzbekistan và Việt Nam, qua đó nâng cao vị thế trong quản trị toàn cầu và ảnh hưởng trên thế giới.

Ngay từ khi hình thành, BRICS được xác định là diễn đàn phối hợp chính sách nhằm thúc đẩy trật tự thế giới đa cực, tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển, gắn hợp tác kinh tế với phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

Cùng với sự mở rộng về thành viên, BRICS cũng mở rộng chương trình nghị sự từ kinh tế, tài chính sang các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, y tế, năng lượng, an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu của các nước đang phát triển, đồng thời phát huy tiếng nói chung của khối trong các vấn đề toàn cầu.

Trong năm Chủ tịch 2026, Ấn Độ tích cực thúc đẩy BRICS tiếp tục triển khai các sáng kiến đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh năm 2025 (tại Brazil), đồng thời đề xuất các sáng kiến mới trong các lĩnh vực lao động, việc làm, trao quyền cho phụ nữ, khởi nghiệp, giao thông vận tải, năng lượng, đô thị, nông nghiệp, hạ tầng, dữ liệu.

Ngày 23/5/2025, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Brazil nhận lời mời Việt Nam trở thành Nước đối tác BRICS. Ngày 13/6/2025, Brazil trên cương vị Chủ tịch BRICS năm 2025 chính thức công bố Việt Nam là Nước đối tác thứ 10 của BRICS.

Mục tiêu của Việt Nam khi trở thành Nước đối tác BRICS: Khẳng định vị thế, vai trò, sự tham gia tích cực và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, thúc đẩy các ưu tiên của Việt Nam, các vấn đề chung của khu vực và thế giới; Củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước BRICS, mở thêm kênh đối thoại, tiếp xúc các cấp với các nước thành viên và đối tác BRICS; Tranh thủ nguồn lực hợp tác, đặc biệt về khoa học công nghệ, nguồn vốn, thị trường, phục vụ chiến lược phát triển đất nước.

Kết quả tham gia BRICS khẳng định chủ trương đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, nâng cao vị thế, uy tín đất nước và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước thành viên BRICS, được các nước BRICS hoan nghênh và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.