Việt Nam làm việc với ban tổ chức SEA Games 33 về sai sót bản đồ tại lễ khai mạc

(VTC News) -

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 11/12, Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức lên tiếng về sai sót nghiêm trọng trong phần trình chiếu bản đồ Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 33 ở Thái Lan tối 9/12.

Theo người phát ngôn Phạm Thu Hằng, các cơ quan chức năng Việt Nam đã và đang làm việc với Ban tổ chức SEA Games 33 của Thái Lan về sai sót thể hiện bản đồ Việt Nam trong lễ khai mạc đại hội thể thao Đông Nam Á vừa qua.

Bản đồ Việt Nam do Ban tổ chức SEA Games 33 trình chiếu nhưng thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

"Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo luật pháp quốc tế”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Truyền hình trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 33 cho thấy hàng loạt lỗi kỹ thuật và nội dung, đáng chú ý nhất là hình ảnh bản đồ Việt Nam bị thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và đảo Phú Quốc – những phần lãnh thổ thuộc chủ quyền Việt Nam

Không chỉ sai lệch bản đồ Việt Nam, ban tổ chức còn hiển thị nhầm quốc kỳ Indonesia thành quốc kỳ Singapore trong phần tái hiện kỳ SEA Games 1997.

Những sự cố này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành tâm điểm chỉ trích ngay trong đêm khai mạc. Truyền thông Indonesia, Singapore và nhiều nước ASEAN đều ghi nhận phản ứng bất bình từ người hâm mộ.

Công tác tổ chức SEA Games 33 của chủ nhà Thái Lan bị đặt dấu hỏi lớn sau những sự cố liên tiếp về kỹ thuật và sự thiếu chỉn chu trong kiểm duyệt. Sáng 9/12, Trưởng đoàn thể thao Thái Lan Thana Chaiprasit đã họp khẩn với đại diện 10 quốc gia tham dự (trong đó có Timor-Leste vắng mặt) để xử lý hàng loạt vấn đề phát sinh.

Trong cuộc họp, đại diện ban tổ chức ghi nhận nhiều vấn đề được phản ánh liên quan đến công tác hậu cần không chỉ từ dư luận. Một số đoàn thể thao cho biết vấn đề bắt đầu ngay từ khi mới đặt chân đến sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan). Hệ thống xe buýt đưa đón vận động viên không được bố trí đầy đủ, các đoàn phải chờ 5-6 tiếng mới có xe đón, làm gián đoạn lịch trình tập luyện và đảo lộn thời gian biểu của các vận động viên.

Tuy nhiên, sai sót nghiêm trọng lại xảy ra ngay trong lễ khai mạc. Đến ngày 11/12, Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan, ông Thana Chaiyaprasit, cùng hai Phó trưởng đoàn là Tiến sĩ Supit Samahito và ông Wisut Tangwarithorn chủ trì cuộc họp trưởng đoàn lần thứ 3 của SEA Games 33. Đại diện của các quốc gia Đông Nam Á tham dự đại hội SEA Games 33. Nội dung chính của cuộc họp lần này vẫn là những vấn đề trong công tác tổ chức đại hội.

Ông Thana cho biết những sự cố mà phía chủ nhà Thái Lan đã được nhắc nhở từ trước vẫn tiếp tục tái diễn. Nhiều lỗi lặp đi lặp lại khiến Thái Lan tiếp tục hứng chịu những lời chỉ trích từ cả trong nước lẫn quốc tế. Trong cuộc họp, phía Thái Lan đã thừa nhận những sai sót trong quá trình tổ chức đại hội. Nước này đồng thời cho biết sẽ nỗ lực giải quyết tất cả các vấn đề để các đoàn quốc tế không còn gặp phải bất cứ bất tiện nào.