Campuchia bỏ SEA Games 33, trưởng đoàn nói 'nhiệm vụ rất ý nghĩa'

(VTC News) -

Sau khi Campuchia quyết định rút khỏi SEA Games 33 tại Thái Lan, đoàn đại biểu và vận động viên, huấn luyện viên về nước an toàn vào đêm 10/12. Dù chưa thi đấu, đoàn thể thao Campuchia vẫn được coi là "hoàn thành nhiệm vụ".

Ông Nhean Sokvisal, Trưởng đoàn Thể thao Campuchia đánh giá sự tham gia tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng quý giá trong bối cảnh hai nước đang có tranh chấp biên giới.

"Nhiệm vụ lần này tuy ngắn nhưng rất ý nghĩa. Mong mọi người hãy bày tỏ lòng biết ơn đến cha mẹ, người thân và bạn bè vì đã quan tâm đến sự an toàn của đoàn Campuchia tại Thái Lan. Hiện chúng tôi đã an toàn trở về quê hương", ông Chean Sokvisal nói.

Campuchia tham gia lễ thượng cờ. (Nguồn: Kampuchea Thmey Daily)

Do lo ngại về nguy cơ an ninh gia tăng khi xung đột biên giới leo thang, ban lãnh đạo đoàn thể thao Campuchia, bao gồm ông Vath Chamroeun, Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, đã gửi công văn chính thức tới Hội đồng Thể thao Đông Nam Á. Campuchia quyết định rút tất cả các vận động viên khỏi danh sách tham dự SEA Games lần thứ 33 năm 2025.

Theo tờ Kampuchea Thmey Daily, đoàn thể thao Campuchia cho rằng thể thao là sứ giả của tình đoàn kết, tình hữu nghị và sự thống nhất. Vì thế, với tư cách thành viên của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và để thực hiện các nghĩa vụ quốc tế phù hợp với các nguyên tắc Olympic, đại diện thể thao Campuchia có mặt tại Thái Lan theo đúng kế hoạch.

Campuchia tham gia lễ khai mạc SEA Games 33. (Nguồn: Kampuchea Thmey Daily)

Tờ báo của Campuchia cho rằng bằng việc chính thức tham dự lễ thượng cờ cùng 11 quốc gia Đông Nam Á và lễ khai mạc chính thức, đoàn thể thao nước này hoàn thành nghĩa vụ. Không một tổ chức thể thao quốc tế nào có thể cáo buộc rằng Campuchia thiếu tinh thần thể thao.

Cũng theo Kampuchea Thmey, quyết định rút lui được người dân Campuchia hoan nghênh, vì mối quan tâm chính của họ là sự an toàn của các đại biểu và vận động viên tại Thái Lan.