Khai mạc SEA Games 33 lỗi nghiêm trọng: Sai bản đồ Việt Nam, nhầm cờ Indonesia

(VTC News) -

Hình ảnh truyền hình trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 33 tối 9/12 cho thấy sai sót lớn trong phần trình chiếu đồ họa ánh sáng. Trong phần giới thiệu các quốc gia trong khu vực, hình ảnh bản đồ Việt Nam được chiếu trên sân khấu thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Không chỉ vậy, màn hình sân khấu lớn cũng hiển thị nhầm quốc kỳ của Indonesia ở phần tái hiện lịch sử đại hội.

Cụ thể, trong phân đoạn nhắc lại kỳ SEA Games 1997 do Indonesia đăng cai, thay vì chiếu quốc kỳ nước chủ nhà thì quốc kỳ xuất hiện lại là của Singapore. Sự cố nhanh chóng được khán giả có mặt trên sân và cộng đồng mạng phát hiện. Chỉ ít phút sau, hình ảnh lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội.

Bản đồ Việt Nam do Ban tổ chức SEA Games 33 đăng tải nhưng thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngoài 2 sự cố nêu trên, lễ khai mạc SEA Games 33 cũng có vài "vết gợn" khác. Chương trình bị để trống khoảng 30 phút do trục trặc. Bộ đôi dẫn chương trình cố gắng ứng biến bằng cách khuấy động bầu không khí các khán đài nhưng vẫn có khoảng thời gian dài cả sân vận động chỉ phát nhạc mà không có tiết mục biểu diễn nào.

Đến phần trình diễn nghệ thuật, một trong 11 khối đèn LED tượng trưng cho 11 đoàn thể thao tham dự SEA Games 33 bị tắt giữa chừng. Một trong 2 chiếc mô tô nước cũng gặp trục trặc trong giây lát khiến các vũ công không biểu diễn được như ý.

SEA Games 33 được kỳ vọng là một trong những kỳ đại hội hiện đại nhất với hệ thống ánh sáng - âm thanh được đầu tư mạnh mẽ. Chính vì vậy, sự cố hiển thị quốc kỳ sai và đăng tải hình ảnh bản đồ Việt Nam sai lệch chủ quyền nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trong buổi lễ vốn được dàn dựng công phu.

SEA Games 2025 đánh dấu lần đầu tiên Thái Lan đăng cai sau 18 năm. Chủ đề của lễ khai mạc cũng như toàn bộ SEA Games 33 là "We Are One" (tạm dịch: Chúng ta là một), nhấn mạnh sự đoàn kết trong khu vực. Bên cạnh các nghi thức như diễu hành, thượng cờ, thắp đài lửa, sự kiện mở màn SEA Games 33 còn là buổi trình diễn nghệ thuật mang màu sắc truyền thống kết hợp hiện đại.

Theo trang chủ của SEA Games 33, lễ khai mạc gồm 5-6 phân cảnh trình diễn chính. Mỗi phân cảnh đều có những nhân vật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng của Thái Lan trong nhiều lĩnh vực.

Một số cái tên được hé lộ là BamBam (tên thật Kanpimoook Bhuwakul) - thành viên người Thái Lan trong nhóm nhạc Hàn Quốc GOT7, rapper và nhà sản xuất âm nhạc Nattawut Srimhok, ca sĩ, diễn viên Violette Wautier và huyền thoại muay Thái Buakaw Banchamek. Ngoài ra, ban tổ chức cũng sắp xếp các hoa hậu của những cuộc thi sắc đẹp Thái Lan và quốc tế cầm bảng tên cho các đoàn thể thao diễu hành.