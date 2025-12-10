Campuchia rút khỏi SEA Games 33 ngay hôm nay

(VTC News) -

Tờ Khaosod (Thái Lan) dẫn nguồn tin từ ông Chaipak Siriwat, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCT), kiêm Chủ tịch hội đồng SEA Games 33 cho biết đoàn thể thao Campuchia sẽ rút lui khỏi đại hội. Toàn bộ vận động viên của đoàn Campuchia được rút về nước, không tham gia thi đấu. Ông Siriwat cho biết đã nhận được thông tin này từ Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) Vath Chamroeun.

Tờ Khmer Times sau đó dẫn nguồn tin từ Campuchia xác nhận thông tin này. Dự kiến Ủy ban Olympic Campuchia sẽ gửi thư thông báo chính thức đến ban tổ chức SEA Games 33 vào khoảng 11h hôm nay.

Đoàn thể thao Campuchia rút lui khỏi SEA Games 33 ngay sau lễ khai mạc.

Đoàn thể thao Campuchia vẫn tham dự lễ khai mạc SEA Games 33 tối qua 10/12 với 15 thành viên. Trước đó, đại diện đoàn Campuchia từng khẳng định tham dự đại hội theo đúng kế hoạch.

Thông tin Campuchia có thể rút lui hoàn toàn khỏi SEA Games 33 được nhắc đến ngay khi căng thẳng biên giới giữa nước này và Thái Lan (chủ nhà của đại hội) leo thang hôm 8/12. Cùng ngày, tại cuộc họp của hội đồng bộ trưởng các nước dự SEA Games 33, ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia khẳng định giữ nguyên lịch trình của đoàn thể thao nước này.

Đoàn Campuchia cho biết danh sách vận động viên tham dự SEA Games đã được gửi và xác nhận đầy đủ. Trong đó có các vận động viên thi đấu 12 môn thể thao: bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball, tổng cộng là 137 người, trong đó 72 người là vận động viên và số còn lại là quan chức đội tuyển.

Ban tổ chức SEA Games 33 của chủ nhà Thái Lan cũng khẳng định sẽ tiếp đón trọng thể đoàn thể thao Campuchia cũng như tất cả các nước khác đến tham dự đại hội. Tiến sĩ Kongsak Yodmanee - Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan (SAT) cho biết các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho đoàn Campuchia sẽ được thắt chặt, nâng cao hơn 2-3 lần. Ban tổ chức làm việc với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, có thể bố trí cảnh sát mặc thường phục làm nhiệm vụ.