Sự cố liên tiếp ở SEA Games 33: Chủ nhà hứa khắc phục, vừa họp xong lại mắc lỗi

(VTC News) -

Công tác tổ chức SEA Games 33 của chủ nhà Thái Lan bị đặt dấu hỏi lớn sau những sự cố liên tiếp về kỹ thuật và sự thiếu chỉn chu trong kiểm duyệt. Sáng 9/12, Trưởng đoàn thể thao Thái Lan Thana Chaiprasit đã họp khẩn với đại diện 10 quốc gia tham dự (trong đó có Timor-Leste vắng mặt) để xử lý hàng loạt vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, sai sót nghiêm trọng lại xảy ra ngay trong lễ khai mạc.

Sai bản đồ Việt Nam, nhầm cờ Indonesia

Trong buổi truyền hình trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 33 tối 9/12, phần trình chiếu ánh sáng đồ họa gặp sự cố lớn. Trong phần giới thiệu các quốc gia trong khu vực, hình ảnh bản đồ Việt Nam được chiếu trên sân khấu thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Sai sót này khiến khán giả quốc tế phẫn nộ, ban tổ chức nhận về nhiều chỉ trích.

Một sự cố đáng chú ý khác đã xảy ra khi ban tổ chức trình chiếu sai quốc kỳ. Cụ thể, trong phần tái hiện lịch sử đại hội, đến phân đoạn nhắc lại kỳ SEA Games 1997 do Indonesia đăng cai, thay vì chiếu quốc kỳ nước chủ nhà, hình ảnh hiển thị lại là quốc kỳ Singapore.

Đây cũng không phải lần đầu ban tổ chức SEA Games 33 sai sót trong việc sử dụng quốc kỳ. Trước đó, dư luận đã xôn xao về trận bóng đá nữ giữa Indonesia và Thái Lan ngày 4/12, khi ban tổ chức treo nhầm cờ Indonesia sang cờ Lào, còn cờ Thái Lan lại thành cờ Việt Nam.

Trước khi SEA Games 33 diễn ra, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phải cử phái đoàn đến Hà Nội xin lỗi sau khi dùng nhầm cờ Trung Quốc cho bảng tên Việt Nam ở một sự kiện cấp độ khu vực. Chủ tịch FAT phải trực tiếp đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, đồng thời xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông.

Ban tổ chức Thái Lan lặp lại sai lầm liên quan đến việc hiển thị quốc kỳ.

Không chỉ vậy, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào còn có sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống âm thanh. Do trục trặc kỹ thuật, ban tổ chức tại sân vận động Rajamangala không phát quốc ca của 2 nước Việt Nam và Lào. Các cầu thủ của 2 nước vẫn thực hiện nghi thức nhưng hát mà không có nhạc nền.

Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết cơ quan nhận được thư xin lỗi của ban tổ chức SEA Games 33 ngay sau trận đấu. Trong thư, Tiến sĩ Gongsak Yodmani - Thư ký Ban tổ chức thể thao Thái Lan viết: “Chúng tôi cam kết sẽ không để sự việc tương tự tái diễn. Một lần nữa, kính mong quý vị thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi”.

Bên cạnh những lỗi nghiêm trọng, lễ khai mạc SEA Games 33 còn gặp nhiều sự cố khác, như lỗi âm thanh, hiển thị sai số lượng huy chương, hay lùi giờ tổ chức mà không thông báo trước. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nước chủ nhà Thái Lan trong khâu tổ chức sự kiện, khiến truyền thông quốc tế, hay ngay cả truyền thông Thái Lan cũng phải lên tiếng chỉ trích.

Tờ Thairath cho biết: "Sai sót này nối tiếp sai sót khác. Hàng loạt lỗi cơ bản khiến công tác tổ chức của giải đấu bị đặt dấu hỏi lớn. Thái Lan được kỳ vọng sẽ khẳng định lại vị thế dẫn đầu về số HCV, nhưng kỳ SEA Games này lại đang bị xem là một trong những kỳ đại hội nhiều vấn đề nhất".

Ban tổ chức họp khẩn, hứa khắc phục

Trong cuộc họp trước lễ khai mạc, đại diện ban tổ chức ghi nhận nhiều vấn đề được phản ánh liên quan đến công tác hậu cần không chỉ từ dư luận. Một số đoàn thể thao cho biết vấn đề bắt đầu ngay từ khi mới đặt chân đến sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan). Hệ thống xe buýt đưa đón vận động viên không được bố trí đầy đủ, các đoàn phải chờ 5-6 tiếng mới có xe đón, làm gián đoạn lịch trình tập luyện và đảo lộn thời gian biểu của các vận động viên.

Cuộc họp với các quốc gia tham dự về vấn đề hậu cần tại SEA Games 33. (Nguồn: DailyNews Online)

Vấn đề di chuyển giữa các địa điểm lưu trú, tập luyện và thi đấu cũng gây ra nhiều bất tiện do tình trạng tắc đường. Đội tuyển nữ Việt Nam mất tới 40 phút để di chuyển ra sân tập dù quãng đường không xa.

Không chỉ vướng mắc về di chuyển, bữa trưa dạng hộp do ban tổ chức chuẩn bị cũng bị nhiều đoàn nhận xét là chưa phù hợp với các vận động viên, yêu cầu chủ nhà phải chuyển sang hình thức buffet.

Riêng các đoàn Hồi giáo như Brunei, Malaysia, Indonesia và Timor-Leste tỏ ra đặc biệt lo ngại khi một vài bữa ăn được chế biến để phục vụ chung cho tất cả các đoàn, không đáp ứng tiêu chuẩn Halal của người Hồi giáo. Điều này buộc các đoàn này phải yêu cầu khách sạn cung cấp suất ăn đạt chuẩn Halal để vận động viên có thể yên tâm ăn uống.

Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan cam kết sau lễ khai mạc ngày 9 tháng 12, Cơ quan Thể thao Thái Lan sẽ cử cán bộ phụ trách để phối hợp trực tiếp với các đoàn, nhằm đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ và giảm thiểu tối đa sự cố.