Biểu diễn khai mạc SEA Games 33 bị chê dở, ca sĩ nói do hát nhép trục trặc

Trong phần mở đầu của lễ khai mạc SEA Games 33 tối 9/12 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) tối 9/12, nữ ca sĩ Thái Lan Violet Wautier cùng hai nam rapper Tong Twopee, Golf F.Hero trình diễn ca khúc chủ đề "1%". Màn biểu diễn này nhận về rất nhiều lời chê bai trên mạng xã hội do các ca sĩ hát lệch tông, không có sự đồng bộ.

Sau buổi biểu diễn, nam rapper Golf F.Hero viết trên mạng xã hội chia sẻ về vấn đề này. Anh cho biết tiết mục không được thuận lợi do trục trặc hệ thống âm thanh.

Theo Golf.Hero, các nghệ sĩ được thống nhất sẽ hát nhép hoàn toàn để đảm bảo an toàn cho tiết mục. Tuy nhiên, phần phát sóng trực tiếp lại trình chiếu giọng thật của các nghệ sĩ. Người xem sẽ thấy giọng của Violette Wautier và Twopee bị trễ so với nhịp bài hát.

Ca sĩ Violet Wautier cùng hai nam rapper Tong Twopee và Golf F.Hero trong tiết mục mở màn lễ khai mạc.

Nam rapper giải thích lý do là vì trên sân khấu, nghệ sĩ chỉ nghe được phần hát nhép thu sẵn trong tai nghe, không nghe được giọng thật của mình để điều chỉnh. Anh cho rằng sự cố xuất phát từ lỗi phối hợp giữa các bên tổ chức đã khiến tiết mục diễn ra không trọn vẹn.

Ca sĩ Violet Wautier cũng chia sẻ tương tự, cho biết cô gần như chưa bao giờ phải hát nhép trong các buổi biểu diễn khác. Việc đồng ý hát nhép trong sự kiện lần này xuất phát từ mong muốn màn trình diễn đại diện cho quốc gia của mình sẽ diễn ra suôn sẻ.

"Tôi cảm thấy như danh tiếng, hình ảnh, phẩm giá, sự nghiệp và những giấc mơ của mình đã bị hủy hoại. Chương trình đã kết thúc, tôi cảm thấy bất lực. Nhưng ít nhất, tôi muốn lên tiếng về sự cố để tự bảo vệ bản thân hết sức có thể...", nữ ca sĩ người Thái gốc Bỉ bày tỏ sự tiếc nuối.

Universal Music Thailand với tư cách là công ty quản lý của các nghệ sĩ cho biết sau khi điều tra kỹ lưỡng, sự cố xảy ra là do hiểu lầm và thiếu nhất quán trong công tác phối hợp giữa các bên tổ chức, dẫn đến phần trình diễn của các nghệ sĩ diễn ra không theo kế hoạch đã thống nhất ban đầu.

Công ty cũng bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc về sự việc, đồng thời gửi lời cảm ơn khán giả, người hâm mộ đã thông cảm và tiếp tục ủng hộ nghệ sĩ của mình.