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Xuất bản ngày 10/09/2026 01:42 PM
Xuất bản ngày 10/09/2026 01:42 PM

Video khoảnh khắc xe tăng Type-59 phát nổ, hai binh sĩ Bangladesh thiệt mạng

Phương Anh
Phương Anh
(VTC News) -

Hai binh sĩ Bangladesh thiệt mạng và một người bị thương sau vụ nổ xe tăng Type-59 trong diễn tập bắn đạn thật tại Chattogram.

Xe tăng Type-59 phát nổ, hai binh sĩ Bangladesh thiệt mạng.

Hai binh sĩ Bangladesh thiệt mạng và một người bị thương sau khi xe tăng Type-59 phát nổ trong cuộc diễn tập bắn đạn thật tại thao trường Hathazari, thành phố Chattogram, hôm 9/9.

Cục Quan hệ Công chúng Liên quân Bangladesh (ISPR) cho biết vụ việc xảy ra bất ngờ và nguyên nhân đang được điều tra. Quân nhân bị thương được trực thăng đưa tới Bệnh viện Quân y Trung ương ở Dhaka để điều trị.

Type-59 là dòng xe tăng có thiết kế từ thời Chiến tranh Lạnh, được Trung Quốc sản xuất trong giai đoạn 1958-1985, dựa trên mẫu T-54A của Liên Xô. Những xe tăng này được biên chế trong lực lượng thiết giáp Bangladesh trong nhiều thập niên.

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