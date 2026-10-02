Video khoảnh khắc UAV Nga càn quét cầu trọng yếu ở Kiev

(VTC News) -

Khoảnh khắc UAV Nga càn quét cầu trọng yếu ở Kiev.

Hôm 1/10, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông tin hai máy bay không người lái (UAV) Nga lao xuống khu vực gần trụ cầu Pivdenny ở phía Nam trung tâm Kiev.

“Theo thông tin sơ bộ, vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây hư hại cho trụ cầu, rào chắn, mặt đường và kết cấu bê tông bảo vệ của tuyến tàu điện ngầm”, Thị trưởng Klitschko cho biết.

Ông Klitschko thông tin thêm giao thông trên cầu bị tạm ngừng, bao gồm cả tàu điện ngầm và phương tiện giao thông công cộng trên mặt đất. Các dịch vụ khẩn cấp được cho là đang trên đường đến cầu Pivdenny, trong khi chuyên gia tiến hành ngắt điện đường ray tàu điện ngầm.

Hình ảnh do người dân Kiev ghi lại cho thấy ngọn lửa bùng cháy trên cầu và khói cuộn lên.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra sau vụ tấn công khác vào cây cầu phía Nam hôm 1/10, khi hai máy bay không người lái của Nga tấn công gần trụ cầu. Sau khi không phát hiện thiệt hại nghiêm trọng nào đối với cây cầu, thành phố mở lại hoạt động trên các tuyến đường.

Đây là lần đầu tiên máy bay không người lái của Nga nhắm mục tiêu vào một trong những cây cầu của thủ đô Kiev.

Từ cuối tháng 8, Nga tăng cường tấn công bằng máy bay không người lái vào thủ đô Kiev và triển khai nhiều máy bay không người lái phản lực tốc độ cao suốt ngày đêm khiến hệ thống phòng không của Ukraine khó có thể đánh chặn chúng.

Những cuộc tấn công của Nga cũng nhắm vào nhiều khu vực khác của Ukraine trong đêm ngày 1/10 khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương trên khắp cả nước.

Cầu Pivdenny khởi công vào năm 1983 và khánh thành tháng 12/1990. Cầu có chiều dài hơn 1,2 km, rộng 41 m, có 2 trụ tháp đôi bằng bê tông cao 135 m, tuyến đường sắt nằm ở giữa và tuyến đường bộ với 3 làn xe ở mỗi bên. Đây được xem là huyết mạch giao thông bắc qua sông Dnieper, kết nối nửa đông và tây thủ đô Kiev.