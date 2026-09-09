Vì sao năm mão của Việt Nam là năm mèo chứ không phải thỏ như ở Trung Quốc?

(VTC News) -

Trong khi đa số các quốc gia châu Á sử dụng Âm lịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản coi năm Mão là năm con thỏ, thì riêng Việt Nam lại đón năm Mão bằng hình tượng con mèo. Sự khác biệt thú vị này không phải là một sự nhầm lẫn vô tình, mà là kết quả của quá trình biến đổi ngôn ngữ, điều kiện tự nhiên và sự hội nhập văn hóa sâu sắc qua nhiều thế kỷ.

Năm Mão ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là năm con thỏ, còn ở Việt Nam là năm con mèo. (Ảnh: iStock)

Sự tương đồng về ngữ âm khi tiếp nhận chữ Hán

Lý do phổ biến và được giới nghiên cứu văn hóa công nhận nhiều nhất là hiện tượng đồng âm khi Việt hóa các từ Hán. Theo chia sẻ trên tạp chí Asia Weekly của nhà nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á Philippe Papin, chuyên gia tại Đại học Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, Pháp thì trong hệ thống Thập nhị chi, chi thứ tư là chữ “mão”.

Trong tiếng Trung cổ, chữ “mão” (thỏ) có phát âm rất gần với chữ “miêu”, nghĩa là con mèo. Khi hệ thống lịch Can chi du nhập Việt Nam, nhiều người nhầm lẫn âm đọc “mão” với “miêu”. Sự tương đồng ngữ âm (phonetics) giữa “mão” và “miêu” đã khiến người Việt nhanh chóng tiếp nhận vị trí thứ tư trong 12 con giáp là con mèo thay vì con thỏ.

Khác biệt về môi trường tự nhiên và sinh thái

Yếu tố địa lý và môi trường sống đóng vai trò quan trọng trong việc định hình văn hóa dân gian. Trung Quốc là một lãnh thổ bao la với phần lớn địa hình thuộc vùng ôn đới, khí hậu lục địa khô hanh, sở hữu những vùng đồng bằng rộng lớn, các cao nguyên đá và thảo nguyên.

Đây chính là môi trường sống lý tưởng cho các loài thỏ hoang dã phát triển mạnh mẽ. Thỏ không chỉ hiện diện dày đặc trong tự nhiên mà còn trở thành hình ảnh cực kỳ quen thuộc trong đời sống săn bắt, ẩm thực và văn hóa dân gian; xuất hiện dày đặc trong đời sống, tục ngữ và truyền thuyết Trung Hoa.

Thỏ xuất hiện nhiều trong đời sống người Trung Quốc nên được cho vào 12 con giáp. (Ảnh: QQ)

Ngược lại, Việt Nam nằm trọn trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, với đặc trưng địa hình là sông chính nhiều nhánh, rừng rậm bạt ngàn và những cánh đồng lúa nước ngập mặn, ngập chua. Môi trường đầm lầy và độ ẩm cao này hoàn toàn không phải là không gian sinh sống tự nhiên ưa thích của loài thỏ.

Trong tâm thức của cư dân Việt cổ, thỏ là sinh vật tương đối xa lạ, ít gặp, không có nhiều đóng góp hay tương tác trực tiếp đối với đời sống sinh hoạt hằng ngày. Trong khi đó, môi trường làng quê nhiệt đới ẩm thấp lại là điều kiện thuận lợi cho các loài gặm nhấm, đặc biệt là chuột, sinh sôi và tàn phá kho tàng, hoa màu.

Để thích nghi với điều kiện sinh thái đó, con mèo có khả năng bắt chuột xuất sắc đã trở thành thành viên không thể thiếu trong mỗi căn nhà của người Việt. Mèo hiện diện ở khắp mọi nơi, từ gian bếp, hiên nhà cho đến ngoài đồng ruộng, đóng vai trò bảo vệ tài sản và lương thực của con người.

Văn hóa nông nghiệp lúa nước

Khác với nền văn minh du mục hoặc nông nghiệp khô trồng lúa mì, ngô, khoai ở các vùng đai ôn đới, nền nông nghiệp lúa nước tại Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào chu kỳ mùa vụ, thời tiết ngập nước và hệ thống kho tàng tích trữ lương thực.

Trong môi trường đó, “kẻ thù số một” tàn phá thành quả lao động của người nông dân chính là chuột. Chuột không chỉ đào xới đê điều, cắn phá đồng ruộng khi lúa mới trổ bông mà còn xâm nhập các bồ lúa, gian bếp để phá hoại, làm hư hỏng nguồn lương thực tích trữ của cả gia đình qua mùa mưa bão.

Trong bối cảnh này, mèo có vị trí quan trọng của gắn liền trực tiếp với sự ấm no, bát cơm manh áo của người nông dân Việt Nam. Ngược lại, dưới góc nhìn của nông dân sống bằng nghề trồng trọt, thỏ thực chất cũng là một loài động vật gặm nhấm, chuyên ăn lá, củ và hoa màu.

Nếu giữ nguyên hình tượng con thỏ trong bộ 12 con giáp, hệ thống biểu tượng này có tới hai loài vật gặm nhấm mang tính chất phá hoại mùa màng (chuột và thỏ). Việc người Việt thay thế thỏ bằng mèo không chỉ giúp loại bỏ tính trùng lặp về đặc tính sinh học của các con vật trong bộ lịch, mà còn tạo ra sự cân bằng.

Mèo là động vật gần gũi, giúp ích rất nhiều trong đời sống của người Việt Nam. (Ảnh: LA Times)

Triết lý âm dương

Trong văn hóa dân gian Việt Nam, sự đối ứng và cân bằng âm dương luôn được coi trọng. Mèo (tượng trưng cho sự uyển chuyển, dẻo dai) thường được mệnh danh là “tiểu hổ”. Trong hàng ngũ 12 con giáp, việc mèo đứng gần hổ (Dần) tạo nên một cặp biểu tượng đầy tính liên tưởng và nghệ thuật.

Hơn nữa, nếu xét theo hệ thống đối lập, mèo tạo nên sự cân bằng hoàn hảo với chó (Tuất). Cặp đôi mèo - chó là hai vật nuôi thân thiết nhất trong gian nhà của người Việt. Việc thay thỏ bằng mèo thể hiện tư duy phong thủy và triết lý hòa hợp âm dương sâu sắc của người Việt Nam, giúp giải quyết các xung đột và tạo sự cân đối cho các cặp vật nuôi.

Góc nhìn câu chuyện dân gian

Truyền thuyết về cuộc đua 12 con giáp của Ngọc Hoàng (hoặc Đức Phật) cũng có sự bổ sung khác biệt giữa hai nền văn hóa.

Trong bản kể của Trung Quốc, con chuột đã lừa đẩy con mèo xuống sông khi đang ngồi trên lưng trâu, khiến mèo không đến kịp và bị gạch tên khỏi 12 con giáp (giải thích cho việc mèo luôn ghét chuột). Còn con thỏ thì thông minh nhảy qua các gờ đá trên sông để về đích thứ tư.

Tuy nhiên, trong dị bản dân gian Việt Nam, con mèo không hề bị chìm hay biến mất. Mèo là loài vật biết bơi, tự mình vượt qua dòng nước xiết và bình thản cán đích ở vị trí thứ tư. Dị bản này cũng tôn vinh sự khéo léo, sinh tồn của loài mèo.