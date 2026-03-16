Vì sao lòng bàn chân được gọi là 'trái tim thứ hai' của cơ thể?

Theo bác sĩ Đông y Nguyễn Thị Thúy (Phòng khám Y học cổ truyền Hà Nội) cho biết, lòng bàn chân tập trung rất nhiều dây thần kinh, mạch máu và các huyệt đạo liên quan đến nhiều cơ quan nội tạng. Không chỉ giúp nâng đỡ toàn bộ cơ thể khi di chuyển, lòng bàn chân còn đóng vai trò quan trọng trong tuần hoàn máu và sức khỏe tổng thể.

Theo bác sĩ Thúy, lòng bàn chân được gọi là 'trái tim thứ hai' của cơ thể vì 3 yếu tố:

Lòng bàn chân giúp thúc đẩy tuần hoàn máu

Một trong những lý do vì sao lòng bàn chân được gọi là “trái tim thứ hai” của cơ thể là vai trò hỗ trợ tuần hoàn máu.

Khi chúng ta đi lại hoặc vận động, các cơ ở bàn chân co bóp liên tục. Hoạt động này tạo ra hiệu ứng giống như máy bơm tự nhiên, giúp đẩy máu từ tĩnh mạch ở chân quay trở lại tim.

Đặc biệt, phần lớn máu ở cơ thể phải chống lại trọng lực để trở về tim, nhất là ở vùng chân. Vì vậy, sự vận động của bàn chân có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tim duy trì tuần hoàn máu hiệu quả.

Nếu ít vận động hoặc ngồi lâu, máu có thể ứ đọng ở chân, gây ra các triệu chứng như tê chân, phù chân hoặc suy giãn tĩnh mạch.

Vì sao lòng bàn chân được gọi là 'trái tim thứ hai' của cơ thể?

Nơi tập trung nhiều dây thần kinh quan trọng

Lòng bàn chân là một trong những khu vực có mật độ dây thần kinh dày đặc nhất trên cơ thể.

Theo nhiều nghiên cứu, mỗi bàn chân có hàng nghìn đầu dây thần kinh kết nối với hệ thần kinh trung ương. Các dây thần kinh này giúp cơ thể cảm nhận nhiệt độ, áp lực và sự thay đổi của môi trường.

Trong các phương pháp như bấm huyệt bàn chân, mỗi vùng trên lòng bàn chân được cho là liên quan đến một cơ quan nội tạng khác nhau như gan, tim, thận, dạ dày.

Nhờ vậy, việc massage hoặc kích thích các huyệt đạo ở bàn chân có thể giúp thư giãn cơ thể và hỗ trợ cải thiện sức khỏe tổng thể.

Bàn chân phản ánh tình trạng sức khỏe của cơ thể

Không chỉ hỗ trợ tuần hoàn, lòng bàn chân được gọi là 'trái tim thứ hai' của cơ thể vì còn có thể phản ánh nhiều vấn đề sức khỏe.

Một số dấu hiệu ở bàn chân có thể liên quan đến bệnh lý như:

Bàn chân lạnh thường xuyên: có thể liên quan đến tuần hoàn máu kém

Tê hoặc mất cảm giác ở chân: có thể là dấu hiệu tổn thương thần kinh

Phù chân: có thể liên quan đến tim, thận hoặc tuần hoàn máu

Đau lòng bàn chân kéo dài: có thể do viêm cân gan chân hoặc bệnh lý xương khớp

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo không nên bỏ qua những thay đổi bất thường ở bàn chân.

Cách chăm sóc “trái tim thứ hai” của cơ thể

Để giữ cho lòng bàn chân khỏe mạnh và hỗ trợ tuần hoàn máu tốt hơn, bác sĩ Thúy khuyến cáo mỗi người nên duy trì một số thói quen chăm sóc bàn chân đơn giản nhưng hiệu quả:

Thường xuyên vận động

Việc đi bộ hoặc vận động nhẹ nhàng mỗi ngày giúp kích thích hoạt động của các cơ và mạch máu ở bàn chân. Khi bàn chân vận động, các cơ co bóp sẽ hỗ trợ đẩy máu từ tĩnh mạch ở chân trở về tim, góp phần cải thiện tuần hoàn.

Ngoài đi bộ, những bài tập như xoay cổ chân, nhón gót chân hoặc co duỗi các ngón chân cũng giúp tăng cường sự linh hoạt của bàn chân và hạn chế tình trạng tê bì, cứng khớp.

Duy trì một số thói quen chăm sóc bàn chân đơn giản nhưng hiệu quả

Massage lòng bàn chân

Massage là cách đơn giản giúp thư giãn các cơ ở bàn chân sau một ngày dài đứng hoặc di chuyển. Việc xoa bóp nhẹ nhàng lòng bàn chân còn giúp kích thích các huyệt đạo và hệ thần kinh cảm giác, từ đó hỗ trợ lưu thông máu và giảm căng thẳng cho cơ thể.

Mỗi ngày có thể dành khoảng 10 - 15 phút để massage lòng bàn chân, đặc biệt là vùng gót chân và lòng bàn chân - nơi chịu nhiều áp lực khi di chuyển.

Ngâm chân nước ấm

Ngâm chân trong nước ấm khoảng 10 - 15 phút trước khi ngủ giúp giãn nở mạch máu, thúc đẩy tuần hoàn và giảm cảm giác mỏi chân sau một ngày làm việc. Thói quen này cũng giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ giấc ngủ sâu và ngon hơn.

Có thể cho thêm một chút muối, gừng hoặc các loại thảo dược vào nước ngâm để tăng hiệu quả làm ấm và giảm đau nhức.

Chọn giày dép phù hợp

Giày dép không phù hợp là nguyên nhân phổ biến gây đau chân, chai chân hoặc biến dạng bàn chân. Nên chọn giày có kích thước vừa vặn, đế mềm và có độ nâng đỡ tốt cho lòng bàn chân. Tránh mang giày quá chật, giày cao gót trong thời gian dài hoặc giày có đế quá cứng, vì chúng có thể tạo áp lực lên các khớp và dây chằng ở bàn chân.

Giữ ấm bàn chân

Bàn chân là bộ phận dễ bị lạnh, đặc biệt vào ban đêm hoặc trong thời tiết lạnh. Việc giữ ấm bàn chân bằng cách mang tất hoặc tránh đi chân trần trên nền lạnh giúp hạn chế co mạch máu và hỗ trợ tuần hoàn tốt hơn.

Theo bác sĩ Thúy, chăm sóc bàn chân đúng cách không chỉ giúp giảm đau mỏi mà còn góp phần cải thiện tuần hoàn máu, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Vì vậy, đừng xem nhẹ việc chăm sóc “trái tim thứ hai” của cơ thể.