Vạn Xuân Awards 2026 mở cổng bình chọn Đại sứ Thương hiệu được yêu thích nhất

(VTC News) -

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards 2026 đã chính thức mở cổng bình chọn hạng mục Đại sứ Thương hiệu được yêu thích nhất và KOL nổi bật của năm 2026 trên hệ thống Eventista và Fanpage chính thức.

Ai sẽ là gương mặt đại diện cho Quảng cáo sáng tạo Việt Nam năm 2026? Vạn Xuân Awards đã chính thức mở cổng bình chọn cho hạng mục “Đại sứ Thương hiệu được yêu thích nhất” và “KOL nổi bật của năm”, nơi công chúng cả nước cùng tôn vinh những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông sáng tạo.

Hạng mục “Đại sứ Thương hiệu được yêu thích nhất” quy tụ 10 gương mặt có hoạt động nổi bật, sôi nổi trong năm 2026. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng qua các vai trò đại diện và dự án hợp tác cùng thương hiệu.

SOOBIN - Đại sứ Thương hiệu Hảo Hảo Premium của Acecook Việt Nam, xe máy điện Yadea và tập đoàn công nghệ One Mount.

Quang Hùng MasterD - Đồng hành với vai trò Đại sứ thương hiệu Bondy Care, CeraVe Vietnam và Biti’s Hunter.

HIEUTHUHAI - Đại sứ thương hiệu Sting, Close Up, Omachi, Samsung Galaxy A series và Grab.

Bùi Công Nam - Đại sứ thương hiệu đồng hành cùng Jollibee, VNPAY Phim và DHC Việt Nam và Đại sứ bộ sưu tập Thu Đông 2026 của YODY.

JSOL - Đại sứ Thương hiệu PUMA Việt Nam, đồng hành cùng KitKat Vietnam.

Chi Pu - Đại sứ thương hiệu đồng hành cùng Geely Vietnam, Xiaomi, MENARD Vietnam và BOSSVN.

Jun Phạm - Đại sứ Thương hiệu ShopeeFood và Lifebuoy Men.

Phương Mỹ Chi - Đại sứ thương hiệu và đồng hành cùng nhiều hoạt động của Cocoon, Warrior và Hủ tiếu Cung Đình.

Thơm (DaLab) - Đồng hành và hoạt động sôi nổi cùng các nhãn hàng OMO x Comfort, Dove, Downy, Glamrr Q và Knorr.

Phùng Khánh Linh - Ghi dấu ấn nổi bật khi hợp tác cùng chiến dịch “Thế giới mượt” của Sunsilk và “UNFOLD THE STORY” của Samsung.

Danh sách 10 Đề cử Đại sứ thương hiệu được yêu thích nhất Vạn Xuân Awards 2026.

Ở hạng mục “KOL nổi bật của năm”, danh sách đề cử gồm CongB, S.T Sơn Thạch, Hồ Đông Quan, buitruonglinh, Quốc Thiên, Hà An Huy, UPRIZE, Khoai Lang Thang, Trang Pháp và Thái Lê Minh Hiếu.

CongB - Đồng hành cùng các thương hiệu Long Châu, Lifebuoy và TeaPlus.

S.T Sơn Thạch - Đồng hành cùng 7UP và là Đại sứ Giải Pickleball Người Lao Động 2026.

buitruonglinh - Ghi dấu ấn qua các dự án cùng thương hiệu Hảo Hảo, Long Châu, Cocolux, La Roche-Posay, GrabFood và Samsung.

Trang Pháp - Đại sứ Thương hiệu YADEA tại Việt Nam, đồng hành cùng Fami, Heineken, Kewpie, WJ Cosmetics, Jisulife và Meiking.

Quốc Thiên - Đồng hành cùng nhiều hoạt động hợp tác nổi bật với OCB, OPPO, SKYNote x Gaia và Nam Long.

Hà An Huy - Góp mặt trong nhiều hoạt động cùng các thương hiệu LUNA Makeup Vietnam, SkinCeuticals Vietnam, Jisulife, PEAKMAN, XMEN và Halio Việt Nam.

UPRIZE - Đồng hành cùng OMO, Jollibee, Dove, Shopee và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO).

Khoai Lang Thang - Đại sứ thương hiệu và đồng hành cùng các thương hiệu Lifebuoy, La Vie và Betagen.

Hồ Đông Quan - Đồng hành hợp tác trong nhiều hoạt động cùng các thương hiệu Honda Việt Nam, L’Oréal Paris, Xiaomi, Onitsuka Tiger, OMO Siêu Tốc và La Roche-Posay.

Thái Lê Minh Hiếu - Giữ vai trò Đại sứ thương hiệu của Cetaphil Việt Nam, góp mặt trong các hoạt động của Dove, Closeup và Louis Vuitton , đồng thời giữ vai trò “Friend of House” của Clear.

Danh sách 10 Đề cử KOL nổi bật của năm Vạn Xuân Awards 2026.

Hai hạng mục mở bình chọn từ 20h00 ngày 10/10/2026 đến 23h59 ngày 30/11/2026. Khán giả có thể ủng hộ đề cử qua nền tảng 1VOTE và Fanpage chính thức của giải thưởng.

1. Qua website: Truy cập vanxuanawards.1vote.vn, chọn nghệ sĩ yêu thích, mua gói điểm và hoàn tất thanh toán.

2. Qua fanpage: Like & Follow fanpage Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam, tương tác với bài đăng của nghệ sĩ (Like/Thả tim/Yêu thương/Wow: 1 điểm và Chia sẻ bài viết: 2 điểm).

Tổng điểm bình chọn được quy đổi từ cả hai kênh (website + fanpage), đảm bảo tính công bằng, minh bạch và tạo không gian tương tác gần gũi giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Các danh hiệu dự kiến được trao tại Lễ trao Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam, trong chương trình kết hợp Triển lãm 10 ngành công nghiệp văn hóa, dự kiến diễn ra từ 18 đến 23/12/2026 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Vạn Xuân Awards là giải thưởng cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP.HCM và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chỉ đạo và tổ chức; Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA tổ chức thực hiện.

Bạn yêu thích ai? Hãy bình chọn ngay hôm nay để cùng họ lan tỏa tinh thần “Sáng tạo Việt”!