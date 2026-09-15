Phạt nặng Đoàn Văn Hậu sau pha đạp thô bạo Doãn Ngọc Tân

(VTC News) -

Ngày 15/9, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố án phạt bổ sung dành cho Đoàn Văn Hậu (Công An Hà Nội) và Ezequiel Santos Da Silva (Nam Định), liên quan đến các pha vào bóng nguy hiểm ở vòng 2 V-League 2026-2027.

Căn cứ khoản 1, Điều 39 Quy định kỷ luật của VFF, hậu vệ Đoàn Văn Hậu bị phạt 20 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 4 trận kế tiếp tại các giải do VFF tổ chức.

Việc mất Văn Hậu ảnh hưởng không nhỏ đến lực lượng của CAHN. Theo án phạt, Văn Hậu sẽ vắng mặt trong các trận đấu lần lượt trước Đồng Nai, Hà Nội, Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An. Hậu vệ này có thể tái xuất khi đội bóng chạm trán Công An TP.HCM trên sân nhà.

Doãn Ngọc Tân gặp chấn thương sau pha vào bóng của Văn Hậu.

Tình huống diễn ra trong trận derby thủ đô giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội vòng 2 V.League ngày 10/9. Ở phút 70, trong tình huống tranh chấp cách xa vòng cấm của CLB Công an Hà Nội, Doãn Ngọc Tân có tình huống cắt bóng chuẩn xác. Đoàn Văn Hậu trong nỗ lực tranh bóng lại có động tác nguy hiểm. Gầm giày của anh đạp thẳng vào phần ống đồng gần cổ chân của Doãn Ngọc Tân.

Trọng tài Ngô Duy Lân ban đầu chỉ cảnh cáo Đoàn Văn Hậu bằng thẻ vàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR và trực tiếp xem lại băng hình, ông thay đổi quyết định, rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của hậu vệ Công An Hà Nội.

Kết quả thăm khám cho thấy tiền vệ sinh năm 1994 bị phù nề dây chằng, phù nề tủy xương. Chấn thương này khiến cầu thủ của Thể Công Viettel phải rời sân cỏ ít nhất 3-4 tuần. Với vết đau vừa gặp phải, Doãn Ngọc Tân chắc chắn phải vắng mặt ở đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 cuối tháng 9.

Ở trường hợp thứ hai, Ezequiel Santos Da Silva của Nam Định nhận án phạt bổ sung cấm thi đấu 3 trận.

Phút 48 trong chuyến làm khách trước Đà Nẵng, ngoại binh có hành vi dẫm vào vùng bụng Việt Hoàng khi cầu thủ chủ nhà đang nằm trên sân trong một pha tranh chấp gần đường biên.

Sau khi tham khảo VAR và trực tiếp xem lại băng hình, trọng tài Ngọc Tùng quyết định truất quyền thi đấu của Santos Da Silva. Việc phải chơi thiếu người khiến Nam Định gặp nhiều bất lợi và sau đó nhận thất bại 0-3 trước Đà Nẵng.