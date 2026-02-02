Uống rượu bia ngày Tết thấy những dấu hiệu sau cần đi viện gấp

(VTC News) -

Vì sao ngộ độc rượu?

Theo Cục An toàn thực phẩm, rượu có thành phần chính là ethanol, với công thức hóa học C2H5OH, trong khi rượu methanol có công thức hóa học CH3OH. Hai loại rượu này đều được lên men và chưng cất.

Nếu như rượu ethanol lên men từ tinh bột hoặc đường thì rượu methanol lại lên men từ nguyên liệu có chứa cellulose (gỗ). Methanol có trong rượu là chất cực độc. Methanol thường được sử dụng trong đời sống để làm dung môi trong chất tẩy rửa sơn, nước rửa kính, mực in máy photo,…

Bệnh nhân ngộ độc rượu điều trị tại bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: BVCC).

Ngộ độc rượu xảy ra khi uống quá nhiều rượu ethanol trong thời gian ngắn hoặc do uống quá nhiều rượu có độc chất methanol dẫn đến lượng cồn trong máu quá nhiều. Lúc này gan không kịp đào thải ra ngoài sẽ tổn thương tế bào gan, các bộ phận ở não ngừng hoạt động, kèm các biến chứng nguy hiểm như nghẹt thở, động kinh, hạ thân nhiệt, nhịp tim không đều, thậm chí tử vong.

Các dấu hiệu ngộ độc rượu

-Người bị ngộ độc rượu sẽ có các triệu chứng bao gồm:

-Da hơi xanh, hoặc tím đặc biệt vùng xung quanh môi và móng tay.

-Lú lẫn, phản ứng chậm, không thể đi lại.Khó khăn trong việc duy trì ý thức.

-Hạ thân nhiệt.

-Nói không rõ, nói ngọng. Nôn mửa.

-Thở chậm, thở không đều.

-Trong tình trạng nghiêm trọng người bệnh có thể co giật, hôn mê, nghẹt thở, tổn thương não và tử vong. Đi tiểu tiện không kiểm soát.

-Đau bụng, chướng bụng. Tê yếu một bên tay, chân hoặc mặt.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo, khi phát hiện ai đó có các triệu chứng như trên, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh các biến chứng nặng xảy ra.