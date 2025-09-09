Mẹo uống rượu bia ít độc hại

(VTC News) -

Bia, rượu vang hay rượu mạnh đều chứa ethanol – loại cồn dễ gây hại nếu sử dụng sai cách. Dù mang lại cảm giác thư giãn, kích thích tiêu hóa, nhưng rượu bia thực chất là nguồn “năng lượng rỗng” - tức không có giá trị dinh dưỡng, lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe.

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chìa khóa để giảm tác hại của rượu là kiểm soát liều lượng và cách sử dụng.

Một đơn vị cồn khoảng 10g ethanol – tương đương ¾ lon bia 330 ml, 135 ml rượu vang hoặc 30 ml rượu mạnh. Giới hạn an toàn được khuyến cáo là tối đa 2 đơn vị mỗi ngày với nam giới và 1 đơn vị với nữ.

Ngoài ra, tốc độ uống cũng quan trọng không kém. Uống từ từ, từng ngụm nhỏ giúp gan có thời gian xử lý cồn, hạn chế tình trạng say xỉn, sốc rượu hay tổn thương nội tạng.

Rượu khi đi vào cơ thể trống rỗng sẽ thấm nhanh qua niêm mạc dạ dày, khiến nồng độ cồn trong máu tăng đột ngột, dễ dẫn đến viêm loét, chảy máu dạ dày.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo nên ăn trước khi uống, ưu tiên thực phẩm giàu protein và chất xơ (thịt, trứng, rau xanh), uống thêm nước lọc, nước canh hoặc nước trái cây để pha loãng cồn, giảm hấp thu.

Một số người có thói quen uống rượu pha với nước có ga hoặc uống cà phê để "tỉnh táo" sau khi say. Tuy nhiên, đây là sai lầm nguy hiểm.

Nước ngọt có ga làm tăng tốc độ hấp thu cồn, trong khi caffeine và ethanol tác động ngược chiều lên hệ thần kinh, khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng, tăng nguy cơ tai biến.

Tác động của rượu tới cơ thể

Miệng và họng: Nồng độ cồn cao gây kích ứng mạnh, làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng.

Dạ dày: Khoảng 20% rượu được hấp thu tại đây. Uống khi đói khiến cồn xâm nhập nhanh, dễ viêm loét, đau bụng.

Ruột non: Nơi hấp thụ đến 80% lượng rượu còn lại vào máu.

Hệ tuần hoàn: Cồn khiến giãn mạch, da ửng đỏ, gây cảm giác nóng bừng, tụt huyết áp tạm thời.

Não: Càng uống nhiều, khả năng kiểm soát hành vi càng giảm, gây mất thăng bằng, rối loạn lời nói, phản xạ.

Thận: Rượu như chất lợi tiểu, khiến cơ thể nhanh mất nước, mệt mỏi.

Gan: Cơ quan xử lý 90-95% lượng cồn, nhưng mỗi ngày chỉ “xử lý” được khoảng 2 đơn vị. Lạm dụng dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan.