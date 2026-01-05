(VTC News) -

Sau những cuộc nhậu, nhiều người truyền tai nhau cách ăn cam, quýt hay uống nước ép trái cây để “giải rượu”. Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), đây không chỉ là kinh nghiệm dân gian mà có cơ sở khoa học nhất định nếu áp dụng đúng.

Cam, quýt và bưởi là nhóm trái cây giàu nước, tác dụng lợi tiểu rõ rệt. Khi người uống rượu được bổ sung đủ nước, nồng độ cồn trong cơ thể sẽ được pha loãng, từ đó hỗ trợ quá trình đào thải ethanol.

Cồn sau khi vào máu chủ yếu được thải ra ngoài qua hai con đường là hơi thở và nước tiểu, vì vậy việc uống nhiều nước hoặc dùng thực phẩm có tính lợi tiểu sẽ giúp nồng độ cồn giảm nhanh hơn.

Nhiều người lựa chọn ăn cam quýt sau cuộc nhậu với hy vọng giải rượu.

Bên cạnh đó, các loại trái cây họ cam quýt còn chứa hàm lượng vitamin C dồi dào. Hoạt chất này giúp cơ thể giải khát, giảm mệt mỏi, hỗ trợ miễn dịch và thúc đẩy quá trình phục hồi sau khi uống rượu bia. Với người say, có thể ăn trực tiếp hoặc ép lấy nước uống để giúp cơ thể tỉnh táo hơn, hạn chế cảm giác uể oải, đau đầu.

Một yếu tố ít người để ý là cam, quýt chứa nhiều axit hữu cơ. Các axit này có khả năng tham gia phản ứng với ethanol, tạo thành các este, từ đó góp phần hỗ trợ quá trình giải rượu.

Theo bác sĩ Vũ, chỉ cần ép hoặc ăn trực tiếp khoảng 3-5 quả cam, quýt tươi là đã có tác dụng nhất định. Nếu có điều kiện, cho thêm một ít vỏ cam hoặc quýt khi ép nước sẽ giúp tăng hiệu quả.

Không chỉ trong y học hiện đại, đông y cũng ghi nhận vai trò của cam quýt trong giải rượu. Vỏ quýt phơi khô, gọi là trần bì, thường được dùng làm vị thuốc. Một bài thuốc dân gian là dùng khoảng 30 g vỏ quýt sao thơm, tán vụn, kết hợp với hai quả mơ chua bỏ hạt, thái nhỏ, sắc cùng 360 ml nước trong 30 phút. Nước sắc lọc bỏ bã, cho người say uống, có thể thêm một ít gừng để tăng tác dụng làm ấm và giải rượu.

Tuy vậy, bác sĩ lưu ý, các biện pháp trên chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không thể “xóa” hoàn toàn tác hại của rượu bia. Để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe, người uống rượu nên ăn đầy đủ trước khi uống, tránh để bụng rỗng, uống chậm để giảm kích ứng niêm mạc miệng và dạ dày, đồng thời giúp gan có thời gian chuyển hóa cồn. Việc bổ sung rau xanh và nước lọc trong và sau bữa nhậu cũng rất cần thiết.

Cách hiệu quả nhất để giảm nồng độ cồn trong máu vẫn là uống ít rượu hơn. Đặc biệt, bác sĩ cảnh báo không nên pha rượu bia với nước tăng lực hoặc nước ngọt, cũng như không uống bia và rượu cùng lúc. Những cách này có thể làm cồn hấp thu nhanh hơn, gây cảm giác tỉnh táo giả và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.