Giải rượu bia nhanh chóng với 5 thực phẩm quen thuộc

(VTC News) -

Sau khi uống rượu bia, nhiều người thường gặp các triệu chứng như chóng mặt, khô miệng, buồn nôn hay đau đầu do cơ thể mất nước và rối loạn điện giải. Dù không thể làm cồn đào thải nhanh hơn, một số thực phẩm giúp giải rượu bia có thể bù nước, cung cấp năng lượng và hỗ trợ gan phục hồi tốt hơn sau khi uống rượu.

Rượu bia khiến cơ thể mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn (Ảnh: Freepik)

Ethanol khi vào cơ thể sẽ được gan chuyển hóa thành acetaldehyde gây hại. Việc lựa chọn thực phẩm hỗ trợ giải rượu bia đúng cách có thể góp phần cải thiện thể trạng và giảm cảm giác mệt mỏi sau cuộc nhậu.

Theo Healthnews, dưới đây là một số thực phẩm thường được sử dụng để hỗ trợ cơ thể phục hồi sau các buổi tiệc tùng, nếu dùng đúng cách và với liều lượng hợp lý.

Trứng

Trứng giàu protein và vitamin nhóm B, giúp hỗ trợ phục hồi các mô cơ thể bị tổn thương do rượu bia. Khi còn ở trong dạ dày, một phần cồn chưa được hấp thu sẽ tương tác với protein trong lòng trắng trứng và bị kết tủa, từ đó làm giảm lượng rượu hấp thu vào cơ thể.

Nhờ vậy, trứng không chỉ giúp hạn chế tác động của rượu, giảm mệt mỏi sau khi uống rượu, mà còn góp phần bảo vệ dạ dày, tránh tình trạng kích ứng hay tổn thương do cồn gây ra.

Yến mạch

Yến mạch là thực phẩm dễ tiêu, giàu protein, chất xơ cùng các dưỡng chất như vitamin B6, canxi, sắt và β-glucan. Nhờ đó, yến mạch giúp làm dịu cảm giác khó chịu ở dạ dày sau khi uống rượu bia, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa sớm ổn định và hoạt động trở lại bình thường.

Chuối

Khi uống rượu, cơ thể dễ mất các chất điện giải quan trọng, dẫn đến mất nước. Ăn chuối giúp nhanh chóng bổ sung kali và magie, góp phần cân bằng điện giải.

Ngoài ra, chuối mềm, dễ tiêu, giúp làm dịu dạ dày bị kích thích và ổn định đường huyết, từ đó giảm cảm giác choáng váng, uể oải. Ăn 1–2 quả chuối sau khi uống rượu có thể giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Trà gừng

Gừng có đặc tính kháng viêm và giảm đau tự nhiên, giúp cải thiện tình trạng khó tiêu do rượu bia gây ra, đồng thời làm dịu cảm giác buồn nôn. Ngoài ra, trà gừng còn giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, từ đó giảm đau đầu sau khi uống rượu.

Nước lọc

Nước giúp pha loãng lượng axit dạ dày dư thừa, giảm kích thích niêm mạc dạ dày và làm dịu các triệu chứng như ợ nóng, buồn nôn và nôn ói. Do rượu bia có tác dụng lợi tiểu khiến cơ thể mất nhiều nước, việc bù nước cho cơ thể bằng cách uống nước lọc sẽ giúp ngăn ngừa các triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi và khô rát cổ họng.