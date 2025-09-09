6 lợi ích không ngờ của việc uống nước nghệ

(VTC News) -

Nghệ có tên khoa học là Curcuma longa - loại gia vị màu vàng đặc trưng, quen thuộc trong hầu hết các gian bếp. Nó không chỉ giúp làm tăng hương vị và màu sắc cho món ăn, nghệ còn mang lại nhiều lợi ích quý giá đối với sức khỏe toàn diện.

Nghệ có những giá trị tuyệt vời cho sức khỏe (Ảnh: Time of India)

Kháng viêm, chống lão hóa

Nghệ chứa hoạt chất curcumin với đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng hỗ trợ làm giảm tình trạng viêm. Nhiều nghiên cứu chỉ ra curcumin giúp cải thiện các triệu chứng của viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp, chẳng hạn như đau nhức và sưng viêm.

Chữa viêm khớp

Uống nước nghệ sẽ bổ sung cho cơ thể nguồn chất chống oxy hóa dồi dào. Đồng thời, nghệ còn có đặc tính kháng viêm, giúp giảm tình trạng đau và cứng khớp, mang lại sự linh hoạt cho cơ thể.

Phòng ngừa bệnh tim mạch

Nghệ được biết đến với khả năng làm giảm mức cholesterol xấu, từ đó phòng ngừa các bệnh tim mạch. Ngoài ra, uống nước nghệ có khả năng giúp cân bằng huyết áp ở những người bị cao huyết áp. Cao huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây ra các bệnh về tim mạch.

Ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Nghệ chứa curcumin, giúp chống viêm và tổn thương do oxy hóa - một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh. Ngoài ra, curcumin còn có khả năng kích thích sản sinh BDNF - loại protein quan trọng giúp tăng cường sự phát triển của tế bào thần kinh và cải thiện kết nối giữa các tế bào não. Nhờ vậy, uống nước nghệ có thể giúp cải thiện trí nhớ, tăng cường khả năng tập trung và học tập.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Nước nghệ tác dụng hỗ trợ tiêu hóa nhờ kích thích sản xuất mật trong túi mật và thúc đẩy hoạt động của các enzyme tiêu hóa. Đồng thời, nó còn giúp làm giảm các triệu chứng khó chịu như đầy hơi, ợ nóng hay táo bón. Khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cơ thể sẽ trao đổi chất hiệu quả hơn, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân.

Cải thiện sức khỏe làn da

Nước nghệ được biết đến với công dụng thanh lọc máu vì nó giúp loại bỏ độc tố. Các chất chống oxy hóa có trong thức uống này giúp các tế bào khỏi bị hư hại, làm sáng tông màu da và làm chậm quá trình lão hóa. Vì vậy, uống nước nghệ có thể giúp làn da của bạn trở lên rạng rỡ và khỏe mạnh hơn.