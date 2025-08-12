Uống bia để dễ ngủ, lập trình viên sốc khi mỡ máu cao gấp đôi mức báo động

(VTC News) -

Nam thanh niên 35 tuổi ở Hà Nội là lập trình viên một công ty công nghệ lớn. Công việc đòi hỏi anh phải ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính, ít có cơ hội vận động. Áp lực công việc khiến anh thường xuyên phải tăng ca, về đến nhà khi trời đã khuya.

Thay vì dành thời gian tập thể dục hay chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, anh thường chọn những món ăn nhanh, tiện lợi. Dần dần, bụng anh bắt đầu to, cân nặng cũng tăng lên đáng kể.

Thói quen xấu nhất của lập trình viên bắt đầu từ cách đây vài năm: uống bia để dễ ngủ. Sau những giờ làm việc căng thẳng, anh tìm đến vài lon bia lạnh như cách để xả stress và đưa mình vào giấc ngủ nhanh hơn. Thói quen này lặp đi lặp lại mỗi tối. Anh không hề nhận ra rằng, mỗi lon bia đang âm thầm tích tụ "chất độc" trong cơ thể mình.

Mọi chuyện chỉ trở nên nghiêm trọng sau một buổi tối cuối tuần tụ tập với bạn bè. Cuộc vui kéo dài, anh uống nhiều hơn thường lệ. Sáng hôm sau, anh cảm thấy mệt mỏi, đầu óc quay cuồng và một cơn đau âm ỉ ở vùng bụng. Lo lắng, anh đến bệnh viện để kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm máu khiến anh và cả bác sĩ đều bất ngờ. Nồng độ triglyceride trong máu của anh tăng vọt lên đến 22,5 mmol/L.

Thói quen uống bia mỗi tối để xả stress đẩy lập trình viên vào tình thế nguy hiểm khi chỉ số mỡ máu tăng đến mức đáng báo động. (Ảnh minh hoạ)

Theo bác sĩ Dương Minh Tuấn, khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, chỉ số này cao gấp đôi mức báo động thông thường, chỉ số này cảnh báo nguy cơ cao về viêm tụy cấp, một căn bệnh nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Triglyceride, loại mỡ máu quan trọng, khi tăng quá cao có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Theo các chuyên gia y tế, nồng độ triglyceride vượt ngưỡng 11,3 mmol/L là một "báo động đỏ" cho nguy cơ viêm tụy cấp. Đây là tình trạng cấp tính với những cơn đau bụng dữ dội, buồn nôn và có thể dẫn đến suy đa tạng, tử vong.

Không chỉ gây nguy hiểm cấp tính, triglyceride cao mạn tính còn là yếu tố âm thầm làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như xơ vữa động mạch, gan nhiễm mỡ và đái tháo đường.

Các nguyên nhân phổ biến gây tăng triglyceride thường đến từ lối sống, bao gồm thói quen sử dụng rượu bia, ăn nhiều đồ ngọt, chất béo không lành mạnh, thừa cân hoặc mắc các bệnh lý như tiểu đường, suy giáp. Một số ít trường hợp có thể do di truyền.

Để kiểm soát triglyceride, việc thay đổi lối sống đóng vai trò cốt lõi. Chuyên gia khuyến cáo nên:

Giảm thiểu rượu bia và đường: Hạn chế tối đa việc tiêu thụ rượu bia, đường đơn và tinh bột tinh chế như cơm trắng, bánh kẹo, nước ngọt.

Tăng cường thực phẩm lành mạnh: Bổ sung nhiều rau xanh, trái cây ít ngọt và cá biển vào chế độ ăn.

Điều chỉnh lượng chất béo: Nếu nồng độ triglyceride tăng cao, cần giảm lượng mỡ tiêu thụ xuống mức tối thiểu, chỉ dưới 10-15% tổng năng lượng.

Tập luyện đều đặn: Kết hợp các bài tập cardio và tăng cường cơ bắp để đốt cháy năng lượng và cải thiện sức khỏe.

Mẫu máu của bệnh nhân tăng triglyceride. (Ảnh minh hoạ: BSCC)

Nếu điều chỉnh lối sống không đủ, bác sĩ có thể chỉ định dùng thuốc hạ mỡ máu như fibrate hoặc omega-3 liều cao. Với những trường hợp do di truyền hiếm gặp, các thuốc đặc hiệu hơn sẽ được cân nhắc.

Một sai lầm nhiều người mắc phải là chỉ tập trung "ăn ít mỡ" mà quên rằng tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt cũng khiến gan chuyển hóa đường thành mỡ, làm tăng triglyceride.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh, mỡ máu cao không chỉ là vấn đề của người béo phì hay người trung niên. Tình trạng này có thể xuất hiện ở bất kỳ ai, kể cả người gầy hoặc người trẻ tuổi, và là một trong những mối đe dọa thầm lặng đến sức khỏe.

Chủ quan với mỡ máu cao là điều không nên. Việc xét nghiệm mỡ máu định kỳ rất quan trọng, đặc biệt với những người có tiền sử gia đình mắc bệnh. Nếu bạn có lối sống lành mạnh nhưng mỡ máu vẫn cao, hãy sớm đi khám chuyên sâu để tìm ra nguyên nhân và có phương pháp điều trị phù hợp.