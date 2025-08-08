28 tuổi phải lọc mỡ máu cấp cứu, bác sĩ cảnh báo bệnh đang tấn công người trẻ

(VTC News) -

Nam thanh niên 28 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng cấp cứu vì rối loạn chuyển hóa lipid máu nặng. Các chỉ số xét nghiệm ban đầu cho thấy triglyceride tăng gấp 34 lần, cholesterol toàn phần vượt ngưỡng 12 mmol/L.

Trước đó, anh có tiền sử suy giáp do phẫu thuật ung thư tuyến giáp và sắp phải phẫu thuật tái tạo dây chằng gối. Chỉ số mỡ máu quá cao không chỉ cản trở ca mổ mà còn đe dọa nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tụy cấp, rối loạn đông máu, và các vấn đề về tim mạch.

Bệnh nhân được lọc mỡ máu trong khoảng 3 giờ liên tục.

BSCKI Phạm Thị Ninh Vân, khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, cho biết: "Chỉ số mỡ máu bệnh nhân tăng quá cao, lọc huyết tương là phương pháp cấp thiết để kiểm soát tình trạng, ngăn ngừa biến chứng và đảm bảo an toàn cho ca phẫu thuật sau đó”.

Sau 3 giờ lọc máu liên tục, các chỉ số chuyển hóa của bệnh nhân cải thiện đáng kể. Lượng triglyceride giảm xuống còn 1.6 mmol/L và cholesterol còn 4.7 mmol/L, đều trở về mức an toàn. Nhờ đó, ca phẫu thuật tái tạo dây chằng gối của anh được thực hiện thành công, bệnh nhân hồi phục tích cực.

Bác sĩ Vân nhận định, rối loạn mỡ máu xu hướng gia tăng về số lượng và mức độ nghiêm trọng, với độ tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hóa. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, căn bệnh này có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, viêm tụy cấp, hoặc tổn thương gan, thận.

Người có bệnh nền như suy giáp, tiểu đường, béo phì cần chủ động kiểm soát sức khỏe. Việc thăm khám và xét nghiệm định kỳ, tuân thủ phác đồ điều trị, cùng với duy trì lối sống lành mạnh là chìa khóa để phòng tránh và quản lý bệnh hiệu quả. Bác sĩ cũng cảnh báo việc tự ý ngưng thuốc điều trị bệnh nền có thể gây ra những hậu quả nặng nề.

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam, chế độ ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học chính là nguyên nhân hàng đầu. Thói quen tiêu thụ nhiều đồ chiên rán, thức ăn nhanh cùng với áp lực công việc, thói quen uống rượu bia và lười vận động khiến mỡ thừa tích tụ lâu ngày, dần tiến triển thành bệnh.

Điều đáng lo ngại nhất là bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, tạo cảm giác chủ quan cho người trẻ. Điều này khiến bệnh tiến triển âm thầm, chỉ đến khi các biến chứng nghiêm trọng phát sinh mới được phát hiện.

Mỡ máu cao có thể dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như gan nhiễm mỡ, viêm tụy, xơ vữa động mạch, rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim. Thậm chí, nhiều trường hợp không được phát hiện kịp thời đã dẫn đến tăng huyết áp, đột quỵ, gây tàn phế hoặc tử vong.

Để bảo vệ sức khỏe, bác sĩ khuyên những người từ 20 tuổi trở lên nên kiểm tra cholesterol 5 năm một lần, ngay cả khi cảm thấy khỏe mạnh. Việc này giúp phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Cùng với đó, điều chỉnh lối sống là vô cùng quan trọng.

Một chế độ ăn uống cân bằng, giàu trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc sẽ giúp kiểm soát mức cholesterol. Hoạt động thể chất thường xuyên, duy trì cân nặng khỏe mạnh, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia cũng là những yếu tố then chốt để cải thiện sức khỏe tim mạch, tránh xa những rủi ro tiềm ẩn mà mỡ máu cao mang lại.