5 loại nước uống mùa hè giúp hạ mỡ máu và đường huyết

(VTC News) -

Nước ép cà chua

Nước ép cà chua được biết đến với khả năng cải thiện chức năng tim mạch. Điều này liên quan cụ thể đến sự hiện diện của lycopene, sắc tố tạo nên màu đỏ cam đặc trưng của loại quả này. Nước ép cà chua được chứng minh là có thể làm giảm cả huyết áp và mỡ máu xấu LDL trong các nghiên cứu lâm sàng.

Hình dạng của phân tử lycopene khiến nó rất hiệu quả trong việc dập tắt các gốc tự do. Lycopene có thể có những đặc tính cụ thể giúp bảo vệ tế bào theo cách mà các chất chống oxy hóa khác có thể không làm được.

Sự bảo vệ này cũng bao gồm việc giảm viêm, hỗ trợ giảm cholesterol. Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn một nghiên cứu năm 2014 được công bố trên tạp chí Food and Chemical Toxology kiểm tra tác động của việc tiêu thụ nước ép cà chua đối với mức cholesterol cao và tình trạng viêm.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nó có tác dụng đáng kể. Những người uống nước ép ít nhất 4 lần một tuần trong 2 tháng đã giảm mức LDL. Những người tham gia thậm chí còn thấy "tăng nhẹ HDL".

Trà xanh không đường

Trà xanh chứa nhiều catechin - hợp chất chống oxy hóa mạnh khả năng giảm stress oxy hóa, kháng viêm và cải thiện chuyển hóa glucose.

Người tiểu đường uống 3-4 ly trà xanh không đường mỗi ngày có chỉ số HbA1c giảm nhẹ và nguy cơ biến chứng tim mạch thấp hơn.

Trà xanh còn làm mát cơ thể, giúp tỉnh táo và hạn chế cảm giác thèm ăn ngọt - yếu tố có lợi cho người kiểm soát đường huyết.

Nước ép khổ qua (mướp đắng)

Khổ qua chứa charantin và polypeptid-P, là các hoạt chất có cơ chế tương tự insulin, giúp vận chuyển glucose từ máu vào tế bào hiệu quả hơn. Thức uống này đặc biệt phù hợp cho người tiền tiểu đường và tiểu đường type 2.

Nước trà xanh và nước ép khổ qua là hai thức uống giúp hạ mỡ máu và đường huyết hiệu quả

Uống 200ml nước khổ qua mỗi ngày trong 30 ngày giúp giảm trung bình 18% đường huyết lúc đói và cải thiện đáng kể độ nhạy insulin ở người cao tuổi.

Nước ép dưa leo

Báo Lao động dẫn nguồn The Times Of India cho biết, dưa leo chứa nước, kali, vitamin C và flavonoid tự nhiên giúp làm mát cơ thể, lợi tiểu và hỗ trợ bài tiết chất béo dư thừa qua đường tiểu. Lượng đường tự nhiên trong dưa leo rất thấp nên không làm tăng đường huyết.

Nước ép dưa leo dùng thường xuyên có thể giảm nhẹ nồng độ triglycerid và acid uric máu, đồng thời hỗ trợ giảm huyết áp nhẹ ở người thừa cân.

Nước nụ vối

Nụ vối chứa polyphenol, tannin và các hợp chất giúp chống viêm, hạ đường huyết và hỗ trợ gan chuyển hóa mỡ. Đây là thức uống truyền thống tại Việt Nam và ngày càng được khoa học công nhận.

Người uống nước nụ vối hàng ngày trong 6 tuần có chỉ số HbA1c (đường huyết trung bình 3 tháng) giảm 0,6%, đồng thời cải thiện chức năng men gan ALT, AST đáng kể.