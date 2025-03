6 loại thực phẩm giúp giảm mỡ máu, bảo vệ tim

(VTC News) -

Tỏi

Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng và Sức khỏe Hoa Kỳ (NIH), tỏi chứa allicin, hợp chất có khả năng giảm cholesterol LDL (xấu) khoảng 10-15% và tăng cholesterol HDL (tốt) khoảng 8% nếu sử dụng đều đặn.

Tỏi cũng giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol, làm giảm sự hình thành mảng bám trong động mạch, từ đó giảm nguy cơ bệnh tim.

Tỏi giúp hạ cholesterol LDL, tăng cholesterol HDL. Ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Bạn nên ăn 1-2 tép tỏi sống/ngày. Bạn dùng tỏi trong món ăn hoặc pha nước tỏi mật ong.

Nghệ

Curcumin trong nghệ có khả năng giảm 20-30% mức cholesterol LDL và ức chế gan sản xuất cholesterol dư thừa.

Curcumin còn có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ thành mạch máu khỏi tổn thương do cholesterol cao.

Lợi ích: Giảm cholesterol LDL, ngăn chặn tích tụ cholesterol. Bảo vệ mạch máu, giảm viêm.

Bạn có thể uống sữa nghệ hoặc nước nghệ mật ong. Dùng nghệ trong món ăn hàng ngày.

Giá đỗ

Tỏi và giá đỗ là 2 thực phẩm giải độc gan rất tốt

Đỗ xanh vốn dĩ là thực phẩm giảm cholesterol rất tốt, giá trong quá trình lên mầm, vitamin C có thể cao gấp 6,7 lần so với hàm lượng vốn có trong đỗ xanh. Đại lượng vitamin C có thể thúc đẩy cholesterol bài tiết, ngăn chặn cholesterol tích tụ trong thành động mạch.

Chất xơ trong giá đỗ có thể giúp loại bỏ chất cặn bã trong cơ thể và có thể kết hợp với cholesterol để chuyển hóa cholesterol đó thành axit cholic và bài trừ nó ra khỏi cơ thể, từ đó giảm thấp mức cholesterol. Giá đỗ xanh vị ngọt mát, giàu lượng nước, có công dụng tốt trong việc giảm béo và điều tiết chất mỡ.

Táo

Táo là “quả giảm mỡ” mà chúng ta ít ngờ đến, tác dụng giảm mỡ của táo bắt nguồn từ chất pectin phong phú trong táo. Đây là loại chất xơ tan được trong nước, có thể kết hợp với acid mật để hấp thụ cholesterol dư thừa và đào thải nó ra khỏi cơ thể.

Chất pectin trong táo còn có thể kết hợp với vitamin C, đường để giảm thấp cholesterol, từ đó tăng cường hiệu quả giảm mỡ máu cho cơ thể. Ngoài ra, táo phân giải ra axit acetic cũng có lợi cho quá trình trao đổi phân giải của cholesterol và chất béo trung tính.

Đậu nành

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời TS. Howard LeWine - bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Brigham and Women's ở Boston, Tổng biên tập Y khoa tại Harvard Health Publishing cho biết, ăn đậu nành và các thực phẩm làm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành được coi là một cách hiệu quả để giảm cholesterol. Các phân tích cho thấy hiệu quả khá khiêm tốn. Tuy nhiên, tiêu thụ 25 g protein đậu nành mỗi ngày (300 g đậu phụ hoặc 2,5 cốc sữa đậu nành) có thể giảm LDL từ 5-6%.

Cá béo

Ăn cá 2 hoặc 3 lần một tuần có thể làm giảm LDL theo hai cách: bằng cách thay thế thịt, có chất béo bão hòa làm tăng LDL và bằng cách cung cấp chất béo omega-3 làm giảm LDL. Omega-3 làm giảm triglyceride trong máu và cũng bảo vệ tim bằng cách giúp ngăn ngừa sự khởi phát của nhịp tim bất thường.