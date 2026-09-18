Univision: Giải pháp nâng cấp camera AI tối ưu chi phí cho doanh nghiệp

(VTC News) -

Muốn có AI, có cần thay hàng loạt camera?

Với chuỗi cửa hàng, nhà máy hay hệ thống kho bãi, hàng trăm camera có thể đã được đầu tư qua nhiều năm, thuộc nhiều thế hệ và thương hiệu khác nhau. Khi muốn bổ sung AI, nếu thay hàng loạt thiết bị hiện tại bằng camera AI, doanh nghiệp sẽ phải tính thêm chi phí mua mới, lắp đặt và tích hợp hệ thống.

Đây là bài toán Univision lựa chọn giải quyết từ lớp phần mềm. Univision là nền tảng quản trị video (VMS) tích hợp AI do công ty cổ phần công nghệ Uninova phát triển, dành cho doanh nghiệp và tổ chức có hệ thống camera quy mô lớn.

Nền tảng cho phép quản lý tập trung camera, video, AI, sự kiện và cảnh báo trên cùng một hệ thống. Thay vì mặc định thay mới toàn bộ thiết bị, Univision hướng tới tận dụng các camera IP hiện hữu đáp ứng điều kiện kỹ thuật và bổ sung năng lực AI ở lớp xử lý.

Cách tiếp cận này thay đổi điểm xuất phát của bài toán đầu tư: thay vì hỏi “cần mua thêm bao nhiêu camera AI?”, doanh nghiệp có thể đánh giá trước hạ tầng nào còn khai thác được và năng lực AI nào thực sự cần bổ sung, từ đó tối ưu chi phí đầu tư và ROI.

Univision tận dụng camera sẵn có, bổ sung lớp AI

Thay vì đặt toàn bộ năng lực AI trên từng camera, Univision đưa việc phân tích hình ảnh về lớp nền tảng và hệ thống xử lý. Camera tiếp tục đảm nhiệm vai trò thu nhận hình ảnh; các luồng video được kết nối với Univision VMS để AI phân tích, nhận diện các sự kiện theo yêu cầu và gửi cảnh báo tới người vận hành khi phát hiện bất thường.

Quy trình có thể hình dung đơn giản: camera hiện hữu - Univision VMS - AI phân tích - phát hiện sự kiện - cảnh báo - xác minh và xử lý.

Dashboard Univision VMS quản lý tập trung camera, sự kiện và dữ liệu vận hành.

Để kết nối với hạ tầng sẵn có của doanh nghiệp, Univision hỗ trợ các chuẩn phổ biến như ONVIF và RTSP cùng nhiều thương hiệu camera như Hikvision, Dahua, Axis, Bosch, Hanwha, Vivotek, Pelco, KBVision và các dòng camera phù hợp khác.

Việc tận dụng camera hiện hữu sẽ được xác định dựa trên điều kiện kỹ thuật và yêu cầu AI của từng dự án. Nhờ hạn chế thay mới những thiết bị vẫn phù hợp, doanh nghiệp có thể tập trung ngân sách cho lớp VMS, năng lực xử lý AI và các nghiệp vụ cần thiết qua đó tối ưu chi phí đầu tư và ROI.

Một hệ thống camera, nhiều mục đích sử dụng

Tiết kiệm chi phí thay camera mới chỉ là một phần của bài toán ROI. Khi bổ sung AI, nguồn video vốn chủ yếu phục vụ quan sát, ghi hình và truy xuất sau sự cố có thể tạo thêm dữ liệu và cảnh báo phục vụ trực tiếp cho vận hành.

Một chuỗi bán lẻ tại Nhật Bản đang vận hành Univision với hơn 300 camera tại 20 cửa hàng, triển khai ba nghiệp vụ AI gồm đếm lượng khách, đo thời gian khách lưu lại và lập heatmap về luồng di chuyển tại điểm bán. Từ cùng hệ thống camera, doanh nghiệp có thể khai thác thêm dữ liệu về hành vi khách hàng, phục vụ các quyết định về vận hành cửa hàng, bố trí không gian và nhân sự.

Ở quy mô lớn hơn, Univision được triển khai trên hơn 600 camera tại hơn 50 kho bãi ở Singapore, phục vụ năm nghiệp vụ AI. Hệ thống camera tại đây không chỉ phục vụ giám sát mà còn tham gia vào các bài toán vận hành như phân loại nhân viên và người lạ, quản lý phương tiện ra vào, phát hiện vi phạm quy trình hay sự cố hàng hóa trên băng chuyền.

Điểm chung của hai mô hình không chỉ nằm ở quy mô hàng trăm camera, mà ở việc một hạ tầng video có thể phục vụ nhiều nghiệp vụ hơn mục đích giám sát ban đầu.

Với bán lẻ, camera tạo thêm dữ liệu về hoạt động tại điểm bán; với logistics, camera hỗ trợ phát hiện và cảnh báo các sự kiện trong vận hành. Khi giá trị khai thác trên cùng hạ tầng được mở rộng, bài toán ROI cũng không còn chỉ được nhìn từ chi phí đầu tư, mà từ những giá trị vận hành mà hệ thống có thể tạo thêm.

Như vậy, với doanh nghiệp đã sở hữu hạ tầng camera quy mô lớn, ứng dụng AI không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc mua mới thiết bị. Bằng cách tận dụng phần hạ tầng còn phù hợp và bổ sung AI cho những nghiệp vụ thực sự cần thiết, Univision giúp doanh nghiệp chuyển trọng tâm từ “đầu tư thêm bao nhiêu” sang “khai thác thêm được gì”, qua đó tối ưu chi phí và ROI từ hệ thống camera đã đầu tư.