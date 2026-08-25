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Xuất bản ngày 25/08/2026 05:44 PM
Xuất bản ngày 25/08/2026 05:44 PM

Video Ukraine trình diễn drone trong lễ duyệt binh ngày độc lập

Phương Anh
Phương Anh
(VTC News) -

Ukraine ngày 24/8 tổ chức màn trình diễn quân sự với sự tham gia của máy bay không người lái (UAV), thiết bị không người lái trên bộ và trên biển, nhân ngày độc lập.

Cuộc “duyệt binh drone” của Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Các cuộc duyệt binh quân sự từng là một phần truyền thống trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập Ukraine, nhưng nước này chưa tổ chức duyệt binh kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn ngày 24/2/2022.

Khác với các cuộc duyệt binh trước chiến sự, khi hàng nghìn binh sĩ diễu hành qua trung tâm Kiev cùng xe tăng và nhiều khí tài quân sự, màn trình diễn năm nay tập trung vào các hệ thống không người lái, cho thấy vai trò ngày càng lớn của chúng trong chiến tranh hiện đại.

Hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột bắt đầu từ năm 2022. Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn đầu đình trệ từ đầu năm nay sau khi Ukraine từ chối yêu cầu của Nga về các nhượng bộ lãnh thổ. Giao tranh vẫn tiếp diễn dọc tuyến đầu dài khoảng 1.200 km.

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