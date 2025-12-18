U22 Việt Nam đấu Thái Lan: Cẩn thận trọng tài xử ép

(VTC News) -

“Cá nhân tôi không hiểu vì sao điều này lại được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội”, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo trước trận chung kết SEA Games 33, khi được hỏi về vấn đề trọng tài. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận được ngay câu trả lời thực tiễn sau đó vài giờ, nếu theo dõi trận chung kết bóng đá nữ.

Sai sót rõ ràng của trọng tài trực tiếp khiến bóng đá Việt Nam mất một huy chương vàng tại SEA Games 33. Không chỉ vậy, tranh cãi về công tác điều hành trận đấu còn xuất hiện ở nhiều môn thể thao khác ở kỳ đại hội lần này. Thậm chí, ngay cả các vận động viên chủ nhà Thái Lan cũng có lúc bức xúc vì bị xử ép.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik phải căn dặn học trò chuẩn bị sẵn cho tình huống bị trọng tài gây bất lợi.

Trong bối cảnh đó, việc người hâm mộ dè chừng trọng tài trước một trận đấu quan trọng là điều dễ hiểu. Không phải vì thiếu niềm tin vào đội nhà, mà vì những gì đã diễn ra đủ để tạo ra sự cảnh giác.

Không có vấn đề gì đáng lo về chuyên môn của U22 Việt Nam. Cách đội bóng của HLV Kim Sang-sik thể hiện từ đầu giải mang lại cảm giác yên tâm của người hâm mộ. Trận hòa bế tắc trước Lào rõ ràng chỉ mang tính khởi động. Khi đội hình chính được đưa vào, bộ mặt của U22 Việt Nam thay đổi hoàn toàn. Nguyễn Đình Bắc và đồng đội vượt qua U22 Malaysia và U22 Philippines bằng những màn trình diễn "cửa trên".

Điểm chung trong những trận đấu ấy là sự chủ động. U22 Việt Nam kiểm soát được nhịp độ chơi bóng. Kể cả khi không áp đảo được đối thủ, khung thành của thủ môn Trần Trung Kiên cũng hiếm khi phải đối mặt với những pha uy hiếp ngược lại. U22 Việt Nam có thể chơi "phủ đầu" để ghi 2 bàn sớm như trận gặp U22 Malaysia, cũng đủ sự lỳ lợm để tung đòn "kết liễu" phút cuối trước U22 Philippines.

Tuy nhiên, cũng giống như đội tuyển nữ trước đó, có một yếu tố mà U22 Việt Nam không thể kiểm soát. Đó là trọng tài. Và trong bối cảnh SEA Games 33, việc chuẩn bị cho kịch bản bị xử ép không phải là suy nghĩ tiêu cực, mà là sự thực tế. Thậm chí, kể cả khi chưa có trận chung kết tai tiếng của môn bóng đá nữ, U22 Việt Nam cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho điều này.

Người hâm mộ có thể yên tâm về chuyên môn của U22 Việt Nam, nỗi lo duy nhất là công tác trọng tài.

Bóng đá đỉnh cao không chỉ là câu chuyện kỹ – chiến thuật. Ở những trận đấu quyết định, khả năng ứng phó với yếu tố bất ngờ cũng là một phần của chuyên môn. Một quyết định bất lợi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Quan trọng là phản ứng sau đó.

Giả sử trọng tài có những quyết định gây tranh cãi khiến U22 Việt Nam bất lợi, các cầu thủ phải kiểm soát được cảm xúc, không được bị chi phối bởi sự ức chế. Một tình huống vội vàng có thể dẫn tới sai lầm. Một pha phản ứng thiếu kiểm soát có thể phá vỡ toàn bộ thế trận, thậm chí làm thay đổi cục diện trận đấu. Đây là điều mà U22 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý.

Bài học từ đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn rất rõ. Khi đối mặt với những quyết định gây tranh cãi, họ không đánh mất sự bình tĩnh. Không phản ứng thái quá. Không phá vỡ cấu trúc chơi bóng. Giữ cái đầu lạnh chính là cách tốt nhất để không rơi vào thế bất lợi hơn.

HLV Kim Sang-sik hiểu điều đó khi ông nói: “Hy vọng họ sẽ tạo điều kiện cho hai đội chơi một cách công bằng, để trận đấu ngày mai có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất”. Đây không phải là một lời phàn nàn, mà là mong muốn tối thiểu cho một trận đấu đỉnh cao.

Người hâm mộ Việt Nam cũng mong như vậy. Không cần ưu ái. Không cần lợi thế. Chỉ cần sự công tâm để kết quả được quyết định bởi cầu thủ trên sân, chứ không phải bởi những tiếng còi gây tranh cãi.

U22 Việt Nam đã chuẩn bị tốt về con người, lối chơi và tâm lý thi đấu. Phần còn lại, đáng tiếc, không hoàn toàn nằm trong tay họ. Trong một giải đấu đã chứng kiến quá nhiều tranh cãi, sự thận trọng với trọng tài là điều cần thiết. Và đó có lẽ cũng là “đối thủ” lớn nhất của U22 Việt Nam trước trận gặp Thái Lan.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra lúc 19h30 hôm nay 18/12.