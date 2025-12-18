Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Ngôi sao Đình Bắc

(VTC News) -

U22 Việt Nam đấu với U22 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33 là kịch bản được dự đoán trước bởi đây là 2 đội bóng thể hiện ưu thế so với các đối thủ còn lại. U22 Thái Lan mang đến cho huấn luyện viên Kim Sang-sik thử thách khó nhất, đòi hỏi nhà cầm quân người Hàn Quốc phải có những tính toán chuẩn xác ngay từ bước đầu.

Qua 2 trận đấu với U22 Malaysia và U22 Philippines, bộ khung đội hình tối ưu của U22 Việt Nam đã lộ diện. Hàng phòng ngự ổn định với thủ môn Trần Trung Kiên và bộ 3 trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Nhật Minh là điểm tựa quan trọng.

Kể cả khi không áp đảo được đối thủ, các hậu vệ của U22 Việt Nam đủ chắc chắn để khiến thủ môn Trung Kiên không phải làm việc vất vả. Tuyến dưới bảo đảm an toàn, đồng thời có khả năng phát động tấn công rất tốt giúp các cầu thủ phía trên yên tâm để có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Đình Bắc vẫn là nhân tố chủ chốt của U22 Việt Nam.

Phần lớn các cơ hội của U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Philippines có dấu ấn của Nguyễn Phi Hoàng. Không có lý do gì để cầu thủ của Đà Nẵng mất vị trí đá chính ở cánh trái. Ở cánh đối diện, Phạm Minh Phúc có phong độ ổn định.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik chọn Nguyễn Xuân Bắc đá cặp với Nguyễn Thái Quốc Cường ở hàng tiền vệ U22 Việt Nam. Dù vậy, tiền vệ của PVF CAND dường như vẫn thiếu đi sự bình tĩnh cần thiết. Khi U22 Việt Nam cần sự thận trọng ở chung kết gặp đội chủ nhà, Nguyễn Thái Sơn có thể trở lại đội hình.

Ở hàng tiền đạo, Nguyễn Đình Bắc là ngôi sao của U22 Việt Nam - theo lời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Anh đang kết hợp rất tốt với Khuất Văn Khang và Lê Viktor. Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn ghi 2 bàn ở trận trước nhưng họ phù hợp hơn trong vai trò "siêu dự bị', vào sân ở hiệp 2 để tạo ra sự biến hóa làm đối phương bất ngờ.

Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng;

Tiền đạo: Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Lê Viktor.

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

Sau 3 trận đấu, U22 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về lối chơi cũng như sự chững chạc về tâm lý thi đấu. Hình ảnh bế tắc ở trận thắng U22 Lào rơi vào quên lãng khi U22 Việt Nam hoàn toàn vượt trội trước U22 Malaysia và U22 Philippines. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm soát trận đấu và chơi ổn định suốt 90 phút.

Nguyễn Đình Bắc là nhân tố nổi bật của U22 Việt Nam trong cả 3 trận đấu, được huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi là "ngôi sao của đội". Dù vậy, U22 Việt Nam không chỉ có Đình Bắc là ngòi nổ nguy hiểm. Nguyễn Phi Hoàng, Khuất Văn Khang cũng chơi rất hay ở trận thắng U22 Philippines. Trước U22 Malaysia, Lê Viktor, Nguyễn Thái Quốc Cường và Phạm Minh Phúc cũng không kém cạnh.

Trong khi đó, U22 Thái Lan đối mặt với sự nghi ngờ từ chính cổ động viên nhà. Chơi hơn người phần lớn thời gian của trận bán kết, đội bóng xứ chùa vàng rất chật vật mới giữ được chiến thắng trước U22 Malaysia sau khi ghi bàn từ quả đá phạt.

Dù vậy, đội chủ nhà với sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả vẫn có những lợi thế đáng gờm. Yodsakorn Burapha là nhân tố mà hàng phòng ngự U22 Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác.