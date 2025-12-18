Cập nhật SEA Games mới nhất 18/12: U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan

Cập nhật
Đoàn thể thao Việt Nam có 64 huy chương vàng, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng SEA Games 33.
19h30 hôm nay 18/12, U22 Việt Nam đấu với Thái Lan ở chung kết bóng đá nam.
Huy chương vàng thứ 65
Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí và Phạm Tiến Sản giành huy chương vàng tiếp sức duathlon (2 môn phối hợp).
Đoàn Việt Nam tranh HCV môn nào
Kỳ vọng huy chương vàng đặt vào môn bóng đá nam khi U22 Việt Nam đấu với U22 Thái Lan ở trận chung kết. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng thi đấu trận tranh huy chương vàng trong hôm nay, gặp Indonesia.
Môn vật là thế mạnh của đoàn Việt Nam tiếp tục thi đấu hôm nay. Đội tuyển Việt Nam có 4 vận động viên - trong đó có 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Linh, Mỹ Trang, Mỹ Hạnh - hứa hẹn mang về loạt huy chương vàng.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33
XH Đoàn TT HCV HCB HCĐ Tổng 1 Thái Lan 185 120 80 385 2 Indonesia 72 84 94 251 3 Việt Nam 64 69 94 227 4 Singapore 46 42 63 151 5 Malaysia 41 45 106 192 6 Philippines 38 55 120 213 7 Myanmar 3 19 34 56 8 Lào 2 7 21 32 9 Brunei 1 3 4 8 10 Timor Leste 0 0 3 3
Báo Điện tử VTC News cập nhật bảng xếp hạng SEA Games 33 theo trang chính thức của đại hội và kết quả thi đấu mới nhất của đoàn thể thao Việt Nam.
Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 18/12
Bóng đá
19h30: Chung kết bóng đá nam - U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan.
Futsal
16h30: Chung kết nữ - Việt Nam vs Indonesia.
19h: Việt Nam vs Thái Lan (nam).
Bắn cung
9h30: Tranh HCĐ Đồng đội nữ cung 3 dây - Việt Nam vs Thái Lan.
10h30: Tranh HCĐ Đồng đội nam cung 3 dây - Việt Nam vs Indonesia.
13h20: Chung kết Đồng đội hỗn hợp cung 1 dây - Việt Nam vs Thái Lan.
Bóng rổ
9h: Việt Nam vs Singapore (nữ).
Đấu kiếm
10h: Vòng loại
- Đồng đội nam kiếm liễu: Việt Nam vs Philippines.
- Đồng đội nữ kiếm 3 cạnh.
- Đồng đội nữ kiếm chém: Việt Nam vs Indonesia.
11h45: Bán kết.
13h45: Chung kết.
Cầu mây
12h: Bán kết đội 4 nữ - Việt Nam vs Indonesia.
13h: Bán kết đội 4 nam - Việt Nam vs Thái Lan.
16h: Chung kết đội 4 nữ.
17h: Chung kết đội 4 nam.
Bóng chuyền
15h: Bán kết nam - Việt Nam vs Indonesia.
Bóng bàn
10h: Đơn nam - Nguyễn Anh Tú vs Malaysia. 10h40: Đơn nam - Nguyễn Đức Tuân vs Philippines.
12h: Đơn nữ - Nguyễn Khoa Diệu Khánh vs Philippines.
14h: Đơn nam - Nguyễn Anh Tú vs Myanmar.
14h40: Đơn nam - Nguyễn Đức Tuân vs Myanmar.
16h: Đơn nữ - Nguyễn Thị Nga vs Malaysia, Nguyễn Khoa Diệu Khánh vs Myanmar.
19h: Tứ kết đơn nam, đơn nữ.
Vật
10h: Vòng loại
- Nữ vật tự do 50 kg: Đỗ Ngọc Linh.
- Nữ vật tự do 53 kg: Nguyễn Thị Mỹ Linh.
- Nữ vật tự do 57 kg: Nguyễn Thị Mỹ Trang.
- Nữ vật tự do 62 kg: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.
15h: Chung kết.
Các môn khác
Đoàn thể thao Việt Nam còn tranh tài ở các môn nhảy cầu, bơi mặt nước mở, đua thuyền truyền thống, cờ vua, thể thao điện tử, thể dục nhịp điệu, đua thuyền buồm, bắn súng, bắn đĩa bay, trượt băng tốc độ, triathlon (3 môn phối hợp), bóng chuyền bãi biển
Chi tiết lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 18/12 của đoàn Việt Nam
