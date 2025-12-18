  • Zalo

Cập nhật SEA Games mới nhất 18/12: U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan

Cập nhật trực tiếp SEA Games 33 hôm nay 18/12: Đầy đủ kết quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam, danh sách VĐV giành huy chương vàng, bảng xếp hạng SEA Games mới nhất.

  • Cập nhật

    Đoàn thể thao Việt Nam có 64 huy chương vàng, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng SEA Games 33.

    19h30 hôm nay 18/12, U22 Việt Nam đấu với Thái Lan ở chung kết bóng đá nam.

  • Huy chương vàng thứ 65

    Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí và Phạm Tiến Sản giành huy chương vàng tiếp sức duathlon (2 môn phối hợp).

  • Đoàn Việt Nam tranh HCV môn nào

    Kỳ vọng huy chương vàng đặt vào môn bóng đá nam khi U22 Việt Nam đấu với U22 Thái Lan ở trận chung kết. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng thi đấu trận tranh huy chương vàng trong hôm nay, gặp Indonesia.

    Môn vật là thế mạnh của đoàn Việt Nam tiếp tục thi đấu hôm nay. Đội tuyển Việt Nam có 4 vận động viên - trong đó có 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Linh, Mỹ Trang, Mỹ Hạnh - hứa hẹn mang về loạt huy chương vàng.

  • Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33

    XHĐoàn TTHCVHCBHCĐTổng
    1Thái Lan18512080385
    2Indonesia728494251
    3Việt Nam646994227
    4Singapore464263151
    5Malaysia4145106192
    6Philippines3855120213
    7Myanmar3193456
    8Lào272132
    9Brunei1348
    10Timor Leste0033

    Báo Điện tử VTC News cập nhật bảng xếp hạng SEA Games 33 theo trang chính thức của đại hội và kết quả thi đấu mới nhất của đoàn thể thao Việt Nam.

  • Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 18/12

    Bóng đá

    19h30: Chung kết bóng đá nam - U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan.

    Futsal

    16h30: Chung kết nữ - Việt Nam vs Indonesia.

    19h: Việt Nam vs Thái Lan (nam).

    U22 Việt Nam đấu Thái Lan ở chung kết SEA Games 33.

    Bắn cung

    9h30: Tranh HCĐ Đồng đội nữ cung 3 dây - Việt Nam vs Thái Lan.

    10h30: Tranh HCĐ Đồng đội nam cung 3 dây - Việt Nam vs Indonesia.

    13h20: Chung kết Đồng đội hỗn hợp cung 1 dây - Việt Nam vs Thái Lan.

    Bóng rổ

    9h: Việt Nam vs Singapore (nữ).

    Đấu kiếm

    10h: Vòng loại

    - Đồng đội nam kiếm liễu: Việt Nam vs Philippines.

    - Đồng đội nữ kiếm 3 cạnh.

    - Đồng đội nữ kiếm chém: Việt Nam vs Indonesia.

    11h45: Bán kết.

    13h45: Chung kết.

    Cầu mây

    12h: Bán kết đội 4 nữ - Việt Nam vs Indonesia.

    13h: Bán kết đội 4 nam - Việt Nam vs Thái Lan.

    16h: Chung kết đội 4 nữ.

    17h: Chung kết đội 4 nam.

    Bóng chuyền

    15h: Bán kết nam - Việt Nam vs Indonesia.

    Bóng bàn

    10h: Đơn nam - Nguyễn Anh Tú vs Malaysia. 10h40: Đơn nam - Nguyễn Đức Tuân vs Philippines.

    12h: Đơn nữ - Nguyễn Khoa Diệu Khánh vs Philippines.

    14h: Đơn nam - Nguyễn Anh Tú vs Myanmar.

    14h40: Đơn nam - Nguyễn Đức Tuân vs Myanmar.

    16h: Đơn nữ - Nguyễn Thị Nga vs Malaysia, Nguyễn Khoa Diệu Khánh vs Myanmar.

    19h: Tứ kết đơn nam, đơn nữ.

    Vật

    10h: Vòng loại

    - Nữ vật tự do 50 kg: Đỗ Ngọc Linh.

    - Nữ vật tự do 53 kg: Nguyễn Thị Mỹ Linh.

    - Nữ vật tự do 57 kg: Nguyễn Thị Mỹ Trang.

    - Nữ vật tự do 62 kg: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

    15h: Chung kết.

    Các môn khác

    Đoàn thể thao Việt Nam còn tranh tài ở các môn nhảy cầu, bơi mặt nước mở, đua thuyền truyền thống, cờ vua, thể thao điện tử, thể dục nhịp điệu, đua thuyền buồm, bắn súng, bắn đĩa bay, trượt băng tốc độ, triathlon (3 môn phối hợp), bóng chuyền bãi biển

    Chi tiết lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 18/12 của đoàn Việt Nam

Minh Anh
