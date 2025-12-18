Thua trọng tài, tuyển nữ Việt Nam vẫn vô địch trong lòng người hâm mộ

(VTC News) -

Video: Trận chung kết tai tiếng khiến đội tuyển nữ Việt Nam thua ấm ức.

Có những trận đấu mà khi kết thúc, điều đọng lại không phải là câu hỏi “ai thắng”, bởi thước đo kết quả bị tác động bởi sự bất công. Bóng đá, suy cho cùng, không chỉ là những con số trên bảng điện tử, mà còn là những gì người xem cảm nhận được suốt 90 phút – từ kỹ năng, nhịp điệu, cho tới bản lĩnh và khí chất của một đội bóng.

HLV Mai Đức Chung nói rất điềm tĩnh: "Chúng ta thua, nhưng thua trên tâm thế ngẩng cao đầu, không lép vế, không bị đè bẹp". Đó không phải là lời bào chữa, càng không phải sự né tránh. Đó là cách một người làm nghề lâu năm gọi đúng tên cảm xúc sau một trận đấu mà đội bóng của ông đã chơi đúng với những gì mình tin tưởng.

Đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng là nhà vô địch.

Đội tuyển nữ Việt Nam không thua Philippines ở bất cứ khía cạnh nào trong trận chung kết đầy bất công trên sân vận động Chonburi. Các cầu thủ áo đỏ cầm bóng, phối hợp, di chuyển thông minh và xử lý bằng kỹ năng bóng đá. Trong khi đó, lối chơi của Philippines gần như chỉ gói gọn trong một phương án: hất bóng lên cao rồi lao vào tranh chấp thể lực.

"Chúng tôi chuẩn bị tốt, chặn hết bóng bổng khiến đội Philippines không còn đường gì", huấn luyện viên Mai Đức Chung nói sau trận đấu. Người hâm mộ quả thực đã chứng kiến những cầu thủ mà đa phần chỉ cao 1m50-1m60 hóa giải gần như 100% các pha bóng bổng của Philippines, có lẽ chỉ trừ một pha đánh đầu cận thành của đối thủ ở cuối trận.

Thủ môn Kim Thanh gần như không phải trải qua những khoảnh khắc căng thẳng thường thấy của một trận chung kết. Cô không có pha đẩy bóng cứu thua nào cả, khi các đồng đội phía trước làm quá tốt phần việc của họ.

Đội tuyển nữ Việt Nam kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Tiếc thay, thứ duy nhất không kiểm soát được - mà lẽ ra không cần phải làm thế - lại khiến thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung phải thua trong ấm ức. Nguyễn Thị Bích Thùy, Phạm Hải Yến và các đồng đội chỉ thua trọng tài.

Nhưng sau khoảnh khắc bất công ấy, Không có sự rối loạn, không có những phút buông xuôi. Điều khiến người ta không thể rời mắt, là cách đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục chơi bóng như thể chẳng có gì xảy ra. Không bối rối, không hoảng loạn, có một chút ức chế nhưng không để điều đó ảnh hưởng tới nhịp thi đấu. Vẫn là những thân hình nhỏ bé, vẫn là những bước chạy không lùi lại trước bất kỳ pha bóng bổng nào.

Ngân Thị Vạn Sự và đồng đội chơi cực hay bất chấp yếu tố bất lợi không thể kiểm soát.

Trận chung kết tai tiếng ấy, theo một cách rất nghịch lý, lại chỉ càng tô đậm phẩm chất của đội tuyển nữ Việt Nam. Các cô gái đã chiến đấu đến cùng, không toan tính, không buông bỏ, không để hoàn cảnh bào mòn tinh thần. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, không có cảm giác tiếc nuối kiểu “giá như”, mà là sự thanh thản của những người đã làm tròn phần việc của mình.

Sau tất cả, HLV Mai Đức Chung nói ông chẳng có gì để phàn nàn về học trò cả. Người hâm mộ cũng không cần ai phải xin lỗi hay giải thích thêm. Bởi điều quan trọng nhất đã được nhìn thấy bằng mắt và cảm nhận bằng tim: đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi một trận đấu khiến người ta tin rằng chiến thắng là điều họ xứng đáng có được.

Tấm huy chương, rốt cuộc, chỉ là biểu hiện bên ngoài của giá trị thể thao – của sự nỗ lực, của kỹ năng và của cả một hành trình. Khi một đội bóng đã đá đến mức ấy, giá trị là điều không thể phủ nhận. Vàng hay bạc, trong một trận đấu bị phủ bóng bởi sự bất công, bỗng trở thành thước đo kém ý nghĩa. Thứ còn lại mới là cốt lõi: niềm tin, sự thuyết phục và cảm giác tự hào mà đội bóng ấy để lại.

Và vì thế, dù bảng thành tích ghi thế nào, trong lòng người hâm mộ, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đã chạm tới một chức vô địch rất thật – chức vô địch của phẩm chất, của lòng quả cảm và của một tập thể không có gì phải hối tiếc.

