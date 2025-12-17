Tuyển nữ Việt Nam thua ấm ức, HLV Mai Đức Chung nói 'trọng tài rất kém'

(VTC News) -

"Tôi không dám chê bai SEA Games lần này đâu, nhưng tất cả quyết định của trọng tài cho bóng đá nữ Việt Nam đều không tốt, không chuẩn", huấn luyện viên Mai Đức Chung nói sau khi cùng học trò nhận huy chương bạc môn bóng đá nữ SEA Games 33. Tối 17/12, đội tuyển nữ Việt Nam thua Philippines trong loạt luân lưu, dù lẽ ra có thể thắng ngay ở 2 hiệp chính nếu trọng tài không mắc sai lầm khó tin.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhắc lại 2 tình huống khiến đội tuyển nữ Việt Nam chịu thiệt rõ ràng, đều là khi đối đầu với Philippines (ở vòng bảng và chung kết). Ông nói: "Chúng tôi chịu thiệt ở 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, Thanh Nhã đá bóng chạm tay mười mươi như thế, đến bây giờ ghi bàn mười mươi không việt vị thì lại phạt việt vị. Thi đấu như vậy rất thiệt thòi. Huấn luyện viên đội Thái Lan sang chia buồn cũng nói không hiểu vì sao không công nhận bàn thắng. Công tác trọng tài rất kém".

Trọng tài Rebecca Durcau làm nhiệm vụ ở trận chung kết SEA Games 33.

Đội tuyển Việt Nam xứng đáng thắng ở trận chung kết. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung hóa giải toàn bộ các pha bóng bổng của đối thủ. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh không phải đối mặt với cú dứt điểm trúng đích nào từ đối phương. Huấn luyện viên Mai Đức Chung hoàn toàn hài lòng về các học trò.

"Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu rất tốt, kiên cường, chống hết bóng bổng của đối phương. Tôi biết người ta thấy mình thấp thì sẽ bóng bổng. Chúng tôi chuẩn bị tốt, chặn hết bóng bổng khiến đội Philippines không còn đường gì. Chúng ta có bàn thắng thì họ không công nhận", huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam nói thêm.

"Tất nhiên thất bại rất buồn nhưng phải biết đứng dậy chứ không phải buồn để nó trôi đi để rồi tiếp tục như vậy. Bóng đá có thắng có thua. Người ta không công nhận bàn thắng thì ta thua, nhưng thua trên tâm thế ngẩng cao đầu, không lép vế, không bị đè bẹp. Đội tuyển Việt Nam thể hiện rất tốt, tôi không phàn nàn về các vận động viên cả. Chỉ có công tác trọng tài không tốt ảnh hưởng đến giải đấu, ảnh hưởng đến thành tích của một đội bóng".