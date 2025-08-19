Tuyển Việt Nam dùng '150% sức' vẫn thua, HLV Mai Đức Chung chỉ rõ bài học

(VTC News) -

"Các bạn đã thi đấu với 150% sức rồi nhưng đối thủ quá mạnh. Dù hiệp 2 chúng ta chơi tốt hơn nhưng bóng đá là vậy, có quyết tâm cao nhưng còn phụ thuộc nhiều mặt nữa", huấn luyện viên Mai Đức Chung nói với các cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam trong buổi tập chiều 18/8. Ông và học trò chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng tại giải ASEAN Cup nữ 2025 để tranh huy chương đồng với Thái Lan.

Ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam từng đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Trần Thị Thu Thảo. Dù vậy, đội chủ nhà lẽ ra có thể thắng đậm hơn trong thế trận trên cơ hoàn toàn trước đối thủ. Huỳnh Như và đồng đội kiểm soát trận đấu và không cho đối thủ cơ hội gỡ hòa.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan ở vòng bảng.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn nhấn mạnh rằng đội tuyển nữ Việt Nam không được phép chủ quan. Sau khi thua U23 Australia, nhà cầm quân kỳ cựu này từng nhắc các cầu thủ cần giữ được tinh thần tốt, đồng thời chơi chặt chẽ hơn khi đối đầu với Thái Lan.

"Tự tin là một phần, chúng ta phải rút kinh nghiệm từ sai sót ở các trận trước. Chúng tôi đã chỉ rõ ưu, khuyết điểm cho các bạn. Mong rằng ở trận đấu này, chúng ta hạn chế được sai sót để tiếp tục giành thắng lợi", huấn luyện viên Mai Đức Chung nói.

Ở trận đấu với U23 Australia, đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc không tốt. Những trận đấu dễ dàng ở vòng bảng có lẽ khiến hàng thủ đội chủ nhà chưa "nóng máy", để rồi bị đánh bại trong chưa đầy 15 phút đầu trận.

Ở hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn và dồn ép đối thủ. Dù vậy, Huỳnh Như và đồng đội bỏ lỡ nhiều cơ hội, chỉ có được 1 bàn rút ngắn tỷ số của Nguyễn Thị Bích Thùy.

Thử thách ở trận tranh huy chương đồng là Thái Lan - đội bóng từng thua đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tin rằng chỉ cần chơi tốt như hiệp 2 trận bán kết và chặt chẽ hơn ở hàng thủ, đội chủ nhà đủ khả năng giành chiến thắng.

Không thể giành chức vô địch, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn cần tấm huy chương làm món quà cho các cổ động viên. Chỉ cần không chủ quan và chơi tốt như từ đầu giải, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ hoàn thành nhiệm vụ.