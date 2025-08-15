HLV Mai Đức Chung khen đối thủ tuyển nữ Việt Nam trẻ khỏe, chỉ thua do không may

(VTC News) -

Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận định U23 Australia là đối thủ mạnh và có thể gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Hai đội sẽ đối đầu nhau ngày mai (16/8) trong trận bán kết ASEAN Cup nữ 2025.

"Chúng tôi có nhiều hơn một ngày nghỉ, trong khi đội bạn phải di chuyển ngày nghỉ nhiều hơn, trong khi đội bạn phải di chuyển từ Phú Thọ sang đây. Tuy nhiên, đó chỉ là lợi thế trên lý thuyết", huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam cho biết.

HLV Mai Đức Chung

U23 Australia là đội nhì bảng B. Họ thua Myanmar trong trận ra quân, sau đó đánh bại Philippines và Timor Leste. HLV Mai Đức Chung cho rằng thất bại duy nhất chỉ là cú sảy chân không may của U23 Australia khi đội bóng này chưa thích nghi.

"Đội Australia trẻ khỏe và thích nghi nhanh. Thất bại trước Myanmar là do không may, nhưng sau đó họ đã thi đấu tốt. Chúng tôi sẽ đối mặt với đối thủ khó khăn nhưng toàn đội đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng”, HLV Mai Đức Chung nói.

"Đội tuyển nữ Việt Nam hào hứng chuẩn bị cho trận đấu. Hai đội có sức mạnh đồng đều, Australia rất trẻ và có sự chuẩn bị tốt cho cấp độ đội tuyển quốc gia. Chúng tôi mong rằng sẽ thi đấu thật tốt cho trận đấu tới đây. Hi vọng người hâm mộ sẽ tới sân ủng hộ cho đội tuyển nữ Việt Nam”.

Đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup 2025 với tư cách đội đầu bảng A. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là đội bóng duy nhất toàn thắng ở vòng bảng. Huỳnh Như và đồng đội lần lượt đánh bại các đối thủ Campuchia, Indonesia và Thái Lan, ghi 14 bàn thắng và không thủng lưới.

Lịch thi đấu bán kết ASEAN Cup nữ 2025.