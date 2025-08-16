Tuyển nữ Việt Nam thua Australia, lỡ cơ hội vào chung kết AFF Cup

(VTC News) -

Trận bán kết hai giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Việt Nam và Australia. Bất ngờ xảy ra ngay ở phút thứ 6, Australia có bàn thắng mở tỉ số trận đấu từ pha đánh đầu của Keane. Tình huống này, các hậu vệ Việt Nam không ngăn cản được đối thủ có lợi thế lớn về thể hình.

Trên thực tế, đội tuyển nữ Việt Nam chơi không hề tệ nhưng vấn đề nằm ở khả năng giải quyết tình huống. Phút 17, McKenna tung ra pha dứt điểm rất hiểm hóc từ ngoài vòng cấm nhân đôi cách biệt cho Australia. Khi khoảng cách đã là 2 bàn, đội tuyển nữ Việt Nam như bừng tỉnh và thi đấu tốt hơn nhiều.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Australia.

Phút 21, Ngân Thị Vạn Sự đi bóng rất ấn tượng và có đường chuyền cho Huỳnh Như nhưng tiền đạo sinh năm 1991 xử lý hỏng rất đáng tiếc. Cũng cần kể đến pha đánh đầu trong vòng cấm đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc của Chương Thị Kiều. Đội tuyển nữ Việt Nam rất cố gắng tấn công nhưng chưa thực sự hiệu quả trong 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tự tin đẩy cao đội hình tấn công bởi đây là con đường duy nhất để tìm kiếm hy vọng. Đội tuyển Australia cũng chủ động lui về phòng ngự khi các tiền vệ trẻ trung như Hải Linh và Nguyễn Thị Vạn xuất hiện. Đội tuyển nữ Việt Nam liên tục sử dụng các pha bóng dài để uy hiếp đối phương.

Mãi đến phút 87, chiến thuật này mới phát huy tác dụng. Từ đường chuyền của Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy vượt qua hậu vệ Australia trước khi tung ra pha dứt điểm hiểm hóc rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Trong những phút còn lại, Australia chịu sức ép rất lớn nhưng họ vẫn đứng vững và thắng Việt Nam với tỉ số 2-1. Như vậy, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận tranh giải Ba.

Kết quả: Việt Nam 1-2 Australia

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Chương Thị Kiều, Diễm My, Trần Thị Duyên, Vạn Sự, Thanh Nhã, Thu Thảo, Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Huỳnh Như

Australia: Lincoln, Keane, Cerne, Tumeth, Cicco, Furphy, Gomez, Chessari, Jancevski, Johnston, McKenna