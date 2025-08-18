Hướng dẫn mua vé xem tuyển nữ Việt Nam đấu Thái Lan ngày 19/8

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục tạo 2 mã QR Code để bán vé riêng cho các trận đấu giữa Việt Nam - Thái Lan (tranh giải Ba) và Australia - Myanmar (chung kết) trong khuôn khổ AFF Cup 2025. Chỉ cần sử dụng điện thoại quét trực tiếp các mã QR này là cổ động viên có thể dễ dàng sở hữu tấm vé xem AFF Cup nữ 2025.

Tùy vào các chỗ ngồi trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), giá vé được phân phối ở hai mức 100.000 và 200.000 đồng/vé. Người hâm mộ có thể mua vé thông qua hình thực trực tuyến và truyền thống.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan.

Ban tổ chức bán vé online qua website https://datve.cahnfc.com hoặc qua ứng dụng VNPAY. Vé dự kiến mở bán từ 7h ngày 5/8.

Cổ động viên mua vé qua VNPAY thực hiện theo trình tự sau: Thể thao – Giải trí/Bóng đá/Chọn giải đấu và trận đấu/Chọn chỗ ngồi/Nhập thông tin thanh toán/Nhập mã khuyến mãi (nếu có) và xác nhận/Hoàn tất thanh toán và nhận vé điện tử.

Ban tổ chức cũng đưa ra một loạt yêu cầu với người hâm mộ: Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé; Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua.

Người hâm mộ đến sân không được mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện; BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé. Cổ động viên không sử dụng pháo sáng trên sân.