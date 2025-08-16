Thủ tướng động viên, tuyển nữ Việt Nam hứa thắng Thái Lan để cảm ơn người hâm mộ

(VTC News) -

Sau khi thua U23 Australia với tỷ số 1-2, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đấu trận tranh huy chương đồng ASEAN Cup 2025 với Thái Lan. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tự tin đội nhà có thể giành được chiến thắng trước kình địch để kết thúc giải đấu ở vị trí thứ ba.

"Chỉ còn trận đấu tranh huy chương đồng, chúng tôi phải hết sức cố gắng. Khán giả cổ vũ rất nhiệt tình rồi. Trong hiệp một đội chưa làm tốt, hiệp 2 đã tốt hơn và trận đấu tranh huy chương đồng, chúng tôi phải cố gắng thật tốt. Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan hiểu nhau hết rồi. Chúng ta có tinh thần tốt, chặt chẽ hơn chút nữa thì sẽ giành chiến thắng", huấn luyện viên Mai Đức Chung nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên đội tuyển nữ Việt Nam sau trận thua U23 Australia.

Ở trận đấu với U23 Australia, đội tuyển nữ Việt Nam phòng thủ không tốt trong hiệp một. Đội chủ nhà thủng lưới sớm trong tình huống bóng bổng. U23 Australia có bàn thắng thứ hai sau đó khoảng 10 phút từ pha sút xa của Leticia McKenna.

Đội tuyển nữ Việt Nam dồn ép đối thủ trong hiệp hai. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ tận dụng được 1 cơ hội để ghi bàn. Pha lập công của Nguyễn Thị Bích Thùy không đủ để đội chủ nhà lật ngược tình thế.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung xin lỗi người hâm mộ, đồng thời cảm ơn sự cổ vũ của các cổ động viên cho đội tuyển nữ Việt Nam trong suốt trận đấu. Đặc biệt, trên khán đài sân vận động Lạch Tray ở trận đấu này có Thủ tướng Phạm Minh Chính.

"Tôi xin thay mặt đội tuyển cảm ơn chân thành khán giả, người hâm mộ bóng đá trong cả nước và đặc biệt là người hâm mộ bóng đá Hải Phòng đến sân cổ vũ rất sôi nổi và hào hứng", huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam chia sẻ.

"Toàn đội cũng rất là cảm ơn Thủ tướng Chính phủ dù rất bận công việc đất nước cũng có mặt tại sân đấu ngày hôm nay để cổ vũ cho đội tuyển nữ chúng tôi. Có lẽ là sự cảm ơn phải bằng nỗ lực hơn nữa, tập luyện tốt hơn nữa và thi đấu tốt hơn nữa. Trước mắt là trận đấu tranh huy chương đồng lần này, chúng tôi phải thi đấu thật tốt để đáp lại lòng mong mỏi, mong ước của tất cả những người hâm mộ bóng đá trong cả nước".