Sau khi vượt qua vòng bảng, thử thách tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam tại ASEAN Cup 2025 là trận bán kết gặp U23 Australia. Đối thủ chỉ sử dụng đội hình trẻ tại giải lần này nhưng vẫn là đội bóng có chất lượng cao. U23 Australia có những cầu thủ mạnh về thể chất và được rèn luyện trong môi trường bóng đá nữ hàng đầu thế giới.
Ở vòng bảng, U23 Australia bất ngờ thua Myanmar với tỷ số 1-2 trong trận ra quân. Tuy nhiên, theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, đây chỉ là thất bại kém may mắn do các cầu thủ U23 Australia chưa kịp thích nghi với thời tiết tại Việt Trì (Phú Thọ). Khi các đôi chân "vào guồng", U23 Australia thắng liền 2 trận tiếp theo.
Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng. Huỳnh Như và đồng đội dễ dàng đánh bại 2 đội bóng yếu là Campuchia và Indonesia với tổng số 13 bàn thắng và không thủng lưới.
Trong trận tranh ngôi đầu bảng gặp Thái Lan, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Tỷ số 1-0 chưa phản ánh hết sự vượt trội của đội tuyển nữ Việt Nam trước kình địch luôn được đánh giá ngang tầm ở những giải đấu trước đây.
Sức mạnh thể chất của U23 Australia có thể mang đến nhiều khó khăn hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam ở trận bán kết. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung cần rất tập trung để đối phó với các pha bóng bổng. Ngoài ra, việc tận dụng cơ hội cũng cần cải thiện.
Kênh xem trực tiếp Nữ Việt Nam vs U23 Australia
Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Australia dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 16/8 trên sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng, phát sóng trực tiếp trên FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt"). Ngoài ra, người hâm mộ có thể xem trực tiếp trận Việt Nam vs U23 Australia trên kênh VTV5.
Trực tiếp nữ Việt Nam vs U23 Australia, bán kết ASEAN Cup 2025
