Tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan ở AFF Cup nữ 2025

(VTC News) -

Thu Thảo ghi bàn giúp đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở lượt trận cuối cùng của bảng A giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan chơi tốt hơn và tự tin triển khai bóng tấn công. Các tiền vệ trung tâm của đội bóng xứ chùa vàng xâm nhập vòng cấm và có một vài pha dứt điểm đáng chú ý.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà đội tuyển Thái Lan có thể làm được. Từ phút 15, đội tuyển Việt Nam giành lại thế trận trên sân. Sự xuất hiện của Thái Thị Thảo và Trần Thị Hải Linh khiến Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn. Bộ đôi của câu lạc bộ Hà Nội vừa có sức vóc, vừa sở hữu kĩ thuật cá nhân ấn tượng.

Đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan.

Nhiều đường tấn công của đội tuyển Việt Nam gọi tên Nguyễn Thị Bích Thùy. Cầu thủ sinh năm 1994 có hai lần đối mặt với thủ môn Thái Lan nhưng đều không thành công. Sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội tuyển nữ Việt Nam sớm có được bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Phút 36, Huỳnh Như xử lý bóng rất hay trước khi có đường chuyền để Thu Thảo đệm bóng ghi bàn.

Những phút còn lại của hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam giữ vững thế trận và bảo toàn kết quả dẫn trước. Bước sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung yêu cầu học trò chơi tập trung và không tấn công dồn dập. Tuy nhiên, chính là Thái Lan cũng có phần bế tắc. Các cô gái áo xanh gặp nhiều khó khăn khi tiển khai bóng tấn công.

Đội tuyển nữ Việt Nam kiểm soát bóng tốt và duy trì hệ thống phòng ngự chắc chắn. Những cơ hội ghi bàn chỉ đến với đội chủ nhà khi các cầu thủ nhanh nhẹn như Vạn Sự, Thanh Nhã được tung vào sân. Đáng tiếc, dứt điểm – ghi bàn vẫn là điểm yếu chưa thể khắc phục của đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong thời gian cuối trận, đội tuyển nữ Thái Lan bắt đầu áp sát khung thành của Kim Thanh nhưng như thế là chưa đủ để có bàn thắng. Đánh bại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2025 với ngôi đầu bảng A.

