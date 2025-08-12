Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Thái Lan, ASEAN Cup 2025 hôm nay 12/8

Việt Nam vs Thái Lan (19h30 ngày 12/8)

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan có tính chất quyết định ngôi đầu bảng A giải ASEAN Cup 2025. Cả 2 đội đều giành chiến thắng đậm thể hiện sức mạnh vượt trội so với 2 đối thủ còn lại là Indonesia và Campuchia. Đội tuyển nữ Việt Nam tạm xếp sau đối thủ do kém chỉ số phụ.

Đội tuyển nữ Việt Nam bất lợi trước Thái Lan.

Ghi tới 13 bàn trong 2 trận và chưa thủng lưới lần nào, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn kém Thái Lan 1 bàn. Chênh lệch tối thiểu này khiến thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ở thế bất lợi so với đối thủ. Đội tuyển nữ Việt Nam phải thắng để chiếm ngôi đầu bảng.

Dẫu vậy, việc gặp đội nhất hay nhì bảng B ở bán kết có thể không khác biệt nhiều. Myanmar, Philippines và U23 Australia cho thấy năng lực tương đương, đều là những đối thủ mạnh. Do đó, đội tuyển nữ Việt Nam không cần bận tâm nhiều đến việc tránh đội bóng nào.

Trận đấu với Thái Lan có ý nghĩa về mặt chuyên môn nhiều hơn. Đây là thử thách thực sự đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại ASEAN Cup nữ 2025. Trong 2 trận đầu tiên gặp các đối thủ quá yếu, đội tuyển nữ Việt Nam không gặp khó khăn để giành chiến thắng đậm.

Ở trận đấu với Thái Lan, Huỳnh Như và đồng đội cần tận dụng cơ hội tốt hơn. Các bài tấn công được rèn luyện ở 2 trận đầu tiên và những phương án nhân sự đã được thử nghiệm đầy đủ, vấn đề chỉ nằm ở khâu kết thúc. Ngoài ra, đây cũng có thể là đối thủ đầu tiên khiến thủ môn Trần Thị Kim Thanh và các đồng đội ở hàng phòng ngự phải làm việc vất vả.