(VTC News) -

Rất cần chiến thắng đậm để giành lấy ngôi đầu cùng tấm vé vượt qua vòng bảng. Chỉ trong vài phút đầu tiên, Huỳnh Như liên tiếp có 2 cơ hội nguy hiểm nhưng cô bỏ lỡ rất đáng tiếc. Sau đó, Bích Thùy hay Trúc Hương tiếp tục phung phí nhiều pha bóng có thể chuyến hóa thành bàn thắng.

Phút 25, Bích Thùy nhận bóng trong vòng cấm và tung cú sút khiến thủ môn đối phương mắc sai lầm và bàn thắng đến với tuyển nữ Việt Nam. Chỉ 3 phút sau, từ pha đá phạt của Hoàng Thị Loan, bóng đi với quỹ đạo khó chịu bay vào lưới và bàn thắng may mắn đến với đội chủ nhà. Nhìn chung, đây là hiệp đấu mà Việt Nam hoàn toàn vượt trội đối thủ.

Đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng AFF Cup 2025.

Đáng tiếc, các học trò của HLV Mai Đức Chung lại bỏ lỡ ít nhất 5 cơ hội có thể ghi bàn. Gặp bất lợi về hiệu số bàn thắng bại so với Thái Lan, nhà cầm quân gốc Hà Nội thực hiện nhiều điều chỉnh nhân sự.

Một loạt cầu thủ tấn công như Hải Yến, Tuyết Dung, Vạn Sự hay Thanh Nhã được đưa vào sân. Quả nhiên, những cái tên này ngay lập tức cho thấy sự hiệu quả.

Phút 69, Vạn Sự đá phạt góc rất hay để Hải Yến bật cao đánh đầu nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn. Hai phút sau, chính tiền vệ này tăng tốc xâm nhập vòng cấm và dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 4-0. Đến phút 77, Hải Yến gây khó khăn và khiến hàng thủ Indonesia mắc sai lầm tạo điều kiện cho Thu Thảo sút bóng nâng tỉ số lên 5-0.

Ở những phút cuối cùng, vẫn là Hải Yến ghi bàn sau pha kiến tạo đẳng cấp của Tuyết Dung. Rồi chính Tuyết Dung có cú sút xa hoàn hảo ấn định chiến thắng 7-0 cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đội tuyển nữ Việt Nam chính thức giành quyền vượt qua vòng bảng AFF Cup 2025. Ở lượt trận cuối cùng, họ gặp đội tuyển Thái Lan.

Kết quả: Việt Nam 7-0 Indonesia

Ghi bàn:

Việt Nam: Bích Thùy (25'), Hoàng Loan (28'), Hải Yến (69', 85'), Vạn Sự (71'), Thu Thảo (77'), Tuyết Dung (89').