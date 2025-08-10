Tuyển nữ Việt Nam ghi 13 bàn vẫn gặp bất lợi trước Thái Lan

(VTC News) -

Sau 2 lượt trận toàn thắng ở vòng bảng giải ASEAN Cup 2025, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ đứng thứ hai tại bảng A. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung xếp sau Thái Lan do kém chỉ số phụ. Điều này mang tới bất lợi cho các cô gái Việt Nam trước cuộc đối đầu mang tính quyết định diễn ra ngày 12/8.

Những trận thắng với cách biệt 6-7 bàn phản ánh đúng sự vượt trội về trình độ của đội tuyển nữ Việt Nam so với Campuchia và Indonesia. Trong 2 trận đấu gặp các đối thủ yếu, đội chủ nhà ghi tổng cộng 13 bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào.

Đội tuyển nữ Việt Nam ghi 13 bàn sau 2 trận đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam lẽ ra có thể ghi bàn nhiều hơn thế nếu tận dụng cơ hội tốt. Điều này có thể mang tới sự tiếc nuối, bởi việc thiếu một bàn thắng lúc này mang tới cho huấn luyện viên Mai Đức Chung và học trò thêm chút áp lực.

Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam và Thái Lan ngày 12/8 tới mang tính chất phân định ngôi đầu bảng A. Đội tuyển Việt Nam hiện bằng điểm với Thái Lan nhưng kém đối thủ 1 bàn, chỉ đứng thứ hai.

Highlight Việt Nam 7-0 Indonesia

Để chiếm được vị trí số một của bảng đấu, Huỳnh Như và đồng đội phải giành chiến thắng. Trong khi đó, Thái Lan chỉ cần hòa để giữ được ngôi đầu bảng - vị trí có thể tránh gặp đội đầu bảng B, nhiều khả năng là đương kim vô địch Philippines. Không phải gặp đối thủ mạnh ở vòng bán kết đương nhiên là kịch bản thuận lợi hơn.

Sau khi tăng cường lực lượng bằng những cầu thủ sinh ra tại châu Âu, Mỹ và được đào tạo ở những nền bóng đá chất lượng cao, sức mạnh của đội tuyển Philippines không thua kém Việt Nam, Thái Lan. Đội bóng này là đương kim vô địch Đông Nam Á và gây ấn tượng tại World Cup 2023.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn.