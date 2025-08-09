Xem trực tiếp tuyển nữ Việt Nam vs Indonesia AFF Cup 2025 trên kênh nào?

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục hành trình tại AFF Cup 2025 bằng cuộc đọ sức với đội tuyển Indonesia. Trận đấu đáng chú ý này được truyền hình trực tiếp trên kênh Youtube và hệ thống truyền hình FPT Play. Báo điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất hình ảnh, diễn biến trận đấu từ 19h30, kính mời các bạn chú ý đón xem.

Sau lượt trận đầu tiên tại bảng A, đội tuyển nữ Việt Nam tạm xếp thứ hai với 3 điểm và hiệu số +6. Đội tuyển Thái Lan dẫn đầu ới 3 điểm và hiệu số +7. Việt Nam và Thái Lan đang là 2 ứng viên vô địch của giải và được dự báo sớm vượt qua vòng bảng. Hai đội bóng này chỉ cần giành trọn 3 điểm trước các đối thủ yếu ở lượt đấu thứ hai là chắc chắn đi tiếp.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết đánh bại Indonesia.

Khi đó, trận đấu cuối cùng giữa Việt Nam và Thái Lan chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu. Trở lại với cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Indonesia, dường như sức mạnh của bóng đá nữ xứ vạn đảo chưa thay đổi nhiều. Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) mang đến giải 3 ngôi sao nhập tịch gồm Isa Warps, Estella Loupattij và Noa Leatomu.

Thế nhưng, thất bại nặng nề 0-7 ở ngày ra quân trước Thái Lan nói lên nhiều điều. Đội tuyển nữ Indonesia chưa thể mạnh lên nhanh chóng như cách các đồng nghiệp nam thể hiện thời gian qua. Thật khó để tin rằng họ có thể tạo nên điều gì đó đặc biệt trước Việt Nam - đội nhận được sự ủng hộ lớn về mặt tinh thần khi chơi trên sân nhà.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung vốn là người cẩn thận và luôn tôn trọng mọi đối thủ. Cũng bởi vậy, rất khó có thể đoán rằng chiến lược gia này đưa ra đội hình như thế nào. Ngay ở ngày ra quân, ông Chung "xe ca" thoải mái đưa vào sân nhiều cầu thủ dự bị mà vẫn đạt được kết quả.

Nhưng để toan tính cho chặng đường dài, nhiều cầu thủ trụ cột có thể được sử dụng để duy trì phong độ. Khi đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm, họ sẽ được cho ra nghỉ sớm.