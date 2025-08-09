VFF thêm phương thức bán vé trận tuyển nữ Việt Nam vs Thái Lan

(VTC News) -

Theo đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa tạo 2 mã QR Code để bán vé riêng cho các trận đấu giữa Việt Nam - Indonesia và Việt Nam - Thái Lan. Chỉ cần sử dụng điện thoại quét trực tiếp các mã QR này là cổ động viên có thể dễ dàng sở hữu tấm vé xem AFF Cup nữ 2025.

Tùy vào các chỗ ngồi trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), giá vé được phân phối ở hai mức 50.000 và 100.000 đồng/vé. Người hâm mộ có thể mua vé thông qua hình thực trực tuyến và truyền thống.

Ban tổ chức bán vé online qua website https://datve.cahnfc.com hoặc qua ứng dụng VNPAY. Vé dự kiến mở bán từ 7h ngày 5/8.

Người hâm mộ có thể mua vé qua QR Code.

Người hâm mộ đến sân không được mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự…có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

Ban tổ chức có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé. Cổ động viên không sử dụng pháo sáng trên sân.

Trước trận đấu, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như tự tin: “Mục tiêu của cá nhân tôi cũng như đội tuyển Việt Nam là thi đấu hết mình khi người hâm mộ. Sau đó, chúng tôi sẽ thi đấu nỗ lực trong từng trận đấu để giành chức vô địch. Thi đấu tại sân nhà vừa là lợi thế nhưng đồng thời cũng là áp lực. Hy vọng với sự cổ vũ của người hâm mộ Hải Phòng cũng như CĐV cả nước, chúng tôi sẽ làm nên lịch sử”.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp thứ hai ở bảng A với 3 điểm và hiệu số +6, đội dẫn đầu bảng là Thái Lan với 3 điểm và hiệu số +7. Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Indonesia (tối 9/8) và Thái Lan (tối 12/8).