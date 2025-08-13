Tuyển U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị kỷ luật nặng, tước vé đấu vòng 1/8 giải thế giới

(VTC News) -

Đêm 12/8 (giờ Việt Nam), trang chủ FIVB ra thông báo kỷ luật đội U21 nữ Việt Nam do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu tại giải.

“Sau khi có những lo ngại rằng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã sử dụng một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu trong đội tuyển U21 quốc gia tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới FIVB 2025 ở Indonesia, FIVB đã tiến hành điều tra theo đúng quy định. Kết quả điều tra xác định vận động viên nói trên không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định Kỷ luật FIVB năm 2023”, trang chủ FIVB cho biết.

FIVB cho biết thêm: “Căn cứ theo Điều 13.5.2 của Quy định Giải đấu và Điều 14.4 của Quy định Kỷ luật, Tiểu ban Kỷ luật của FIVB đã ra quyết định các trận đấu có sự góp mặt của vận động viên này trong đội tuyển Việt Nam sẽ bị xử thua và vận động viên sẽ bị loại khỏi Giải đấu ngay lập tức”.

Các trận U21 Việt Nam thắng Indonesia 3-0, Serbia 3-1, Canada 3-1 và thua Argentina 1-3 bị huỷ kết quả và U21 Việt Nam bị xử thua 0-3. Trận U21 Việt Nam thắng Puerto Rico 3-1 chiều 12/8 được giữ nguyên.

Thông báo của FIVB về 1 VĐV của U21 bóng chuyền nữ Việt Nam không đủ điều kiện tham dự giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025

Trang chủ FIVB chưa cho biết VĐV Việt Nam không đủ điều kiện tham dự giải là ai. Tuy nhiên FIVB khẳng định các trận đấu của U21 bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải U21 nữ thế giới có VĐV này tham dự sẽ bị xử thua.

FIVB cho biết có thể sẽ áp dụng thêm các hình phạt khác: “Theo Điều 14.4 của Quy định Kỷ luật và xét đến hoàn cảnh cụ thể của vụ việc, Tiểu ban Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ lên Ban Kỷ luật FIVB để đánh giá thêm về các hình phạt có thể áp dụng ngoài phạm vi Giải đấu. Ở giai đoạn đó, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và vận động viên sẽ được mời gửi ý kiến bằng văn bản. FIVB sẽ không có thêm bình luận nào về vụ việc này trong suốt quá trình xử lý”.

U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị đánh tụt xuống vị trí cuối bảng A

Theo lịch thi đấu được FIVB công bố vào tối 12/8, tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam sẽ đánh phân hạng với U21 nữ Ai Cập vào lúc 13h00 ngày 13/8.

Theo bảng xếp hạng của trang chủ giải đấu, U21 nữ Việt Nam từ vị trí nhì bảng A đã bị đánh tụt xuống vị trí thứ 6 với 3 điểm. 4 đội đứng đầu bảng này lần lượt là U21 Argentina, U21 Serbia, U21 Indonesia và U21 Puerto Rico giành vé vào vòng 1/8.